Neue Angebote bei Coca-Cola: Diese Flaschen finden sich nun im Handel – Wenig überraschend ändern sich im Laufe der Jahre bei Getränkeriesen wie Coca-Cola die Sortimente. Nun hat das Unternehmen angekündigt, neue Flaschen auf den Markt zu bringen. Ein Medienbericht nennt als Grund eine hohe Verbrauchernachfrage.

Coca-Cola und Coca-Cola Zero gibt es laut dem Bericht bei „Chip“ bereits seit 2019 in der 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche, die sich dem Artikel zufolge bei den Verbrauchern hoher Beliebtheit erfreut. Daher geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt, will künftig auch andere Getränke in Mehrweg-Glasflaschen auf den Markt bringen. Das Unternehmen, welches Coca-Cola in Deutschland abfüllt, ist die CCEP Deutschland GmbH. Es erließ eine entsprechende Pressemitteilung.

Einige Marken von der Entscheidung betroffen

Der Mitteilung zufolge werden fünf weitere Marken neben Coca-Cola und Coca-Cola Zero in 1-Liter-Glas-Mehrwegflaschen angeboten werden. Bereits ab September wird es so weit sein, dann finden die Kunden auch entsprechende Flaschen für Fanta, Fuze Tea, Mezzo Mix, Sprite und Vio Bio Limo im Handel. Doch dies ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Hause Coca-Cola. So will man nicht nur das Mehrwegangebot in den 1-Liter-Glasflaschen ausbauen.

Zugleich wird man auch das Design der Flaschen anpassen, um zukünftig nur noch eine einheitliche Form bei den Glas-Mehrwegflaschen zu haben. Gleiches widerfährt den PET-Flaschen, auch hier wird fortan nur noch eine einheitliche 1-Liter-Coca-Cola-PET-Mehrwegflasche im Handel zu finden sein.

Das Unternehmen nennt in seiner Mitteilung konkrete Gründe für die Entscheidung:

Florian von Salzen, Geschäftsführer Commercial bei CCEP DE, erläutert: „Wir wollen mit Mehrweg-Großgebinden im Handel weiter wachsen. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Mehrwegabfüllung zu vereinfachen und auf diese Weise unsere Produktionskapazitäten zu erhöhen.“ Vor rund 30 Jahren wurde die 1-Liter-PET-Mehrwegflasche bei Coca-Cola eingeführt – dies ist laut „Chip“ also das erste Mal, dass sie ein neues Design bekommt.

Je nach Gebinde kann eine solche Umstellung jedoch einige Jahre in Anspruch nehmen.

