Neuartiges Fast-Food-Konzept erprobt: McDonald’s testet revolutionäre Filiale – Wer nur selten Fast-Food-Filialen von McDonald‘s aufsucht, dem könnte aufgefallen sein, dass sich das Konzept der Schnellrestaurants mit den Jahren gewandelt hat. Nahezu alle Besucher treten heutzutage an eine Tafel mit berührungsempfindlichen Bedienfeld, geben Bestellungen auf und bezahlen oft dort – am Tresen wird vielerorts nur noch nach Nummer abgeholt. Nun erprobt der Fast-Food-Gigant gar ein gänzlich kontaktloses Konzept.

Eine Filiale, die vollkommen ohne zwischenmenschlichen Austausch zwischen Belegschaft und Kunde auskommt. Dann entfällt selbst der Blick auf die in der Küche werkelnden Mitarbeiter. Diese mögliche Zukunft des Fast Foods erprobt das Unternehmen derzeit in einer neuartigen Filiale in Texas. Präziser: in Fort Worth. Dort gibt es keine Sitzplätze mehr und auch der restliche Kundendienst wurde vollständig aus dem Nutzererlebnis entfernt, wie das Portal „LADbible“ berichtet.

Jemand hat sich das bereits angesehen und liefert Bilder:

Der TikTok-Account von Nutzer „@foodiemunster“ zeigt uns, wie es in der Testfiliale in Fort Worth funktioniert. Ein Schnellrestaurant, in dem Kunden statt der üblichen Hundertschaften und des emsigen Treibens vieler anderer Gäste und eines irgendwohin gefeierten Kindergeburtstages niemand mehr erwartet. Denn in der Filiale gibt es praktisch fast nur noch den Drive-Thru-Schalter. Für den einen mögen die Bilder ein Labsal der Ruhe sein, für den anderen die Erfüllung dystopischer Alpträume.

Selbst die Übergabe der Speisen erfolgt automatisch – ein robotisch arbeitendes System, das den alten Paternoster-Liften ähnelt, bringt die Fracht bis zum klassischen Ausgabefenster, wo sie dem Kunden von einem Schubmechanismus „übergeben“ wird. Die Testfiliale ist nur halb so groß wie ihr gegenwärtiges Pendant mit Kunden, weist eine Bestelltafel und – zumindest noch – ein Schiebefenster vermutlich zum Küchenbereich auf. Alles andere, was eifrige McDonald‘s-Gänger kennen und erwarten dürften, wirkt zugemauert.

Lediglich einen weiteren Ort für Mitarbeiter gibt es:

Eine Stelle in der Filiale, wo Lieferfahrer Waren aufnehmen und damit zum Fahrzeug eilen können. Der leitende Direktor für globales Design sowie Restaurantentwicklung beim Fast-Food-Riesen, Max Carmona, betonte, dass das Unternehmen über neue Methoden nachdenke, die Bedürfnisse seiner Kunden zufriedenzustellen. Man arbeite bei McDonald‘s an „neuen Wegen, sie schneller und einfacher denn je zuvor zu bedienen“, so Carmona wörtlich.

Man darf gespannt sein, ob diese Testfiliale bei den Kunden für Furore sorgt – sollte sich das Konzept durchsetzen, dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere kontaktlose Filialen auch in anderen Ländern erprobt werden könnten.

Quelle: ladbible.com