Nach über 50 Jahren: McDonald‘s kündigt Änderungen für Klassiker an – Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein global operierendes Franchiseunternehmen wie McDonald‘s immer wieder Änderungen an seiner Produktpalette vornimmt. Unlängst erst hatten wir euch von einigen solchen einschneidenden Änderungen im Unternehmen berichtet. Nun macht die Fastfood-Kette schon wieder in den Gazetten von sich reden. Der Grund: Das Unternehmen selbst hat vermeldet, dass ein Klassiker, an dem seit über 50 Jahren bei McDonald‘s nicht gerührt wurde, Änderungen erfahren wird: der Burger.

Dies berichtet „T-Online“ unter Berufung auf „Bild“. Demnach habe eine Unternehmenssprecherin von McDonald‘s mitgeteilt, dass man bereits nächste Woche in Köln die neuen Burger vorstellen werde. Unter anderem konkret betroffen von der Änderung: der Big Mac. Die Sprecherin wörtlich: „Wir wollen unsere Klassiker neu denken.“ Es sei die erste Rezeptänderung für die Burger seit 50 Jahren.

Auch sollen sie ein neues Gewand erhalten:

Die Buns genannten Burgerbrötchen sollen einen kleineren Umfang bekommen, dafür jedoch etwas in die Höhe wachsen. Nicht verändern sollen sich hingegen die Fleischpatties. Global betrachtet hatte McDonald‘s bereits in einigen Ländern in den letzten Monaten Einführungen weicherer Brötchen vorgenommen, konkret hatte man dies etwa in Australien, Belgien und Teilen der USA umgesetzt.

Laut eigenen Unternehmensangaben aus dem April hatte es etwa auf den Big Macs auch mehr Sauce sowie „besser geschmolzenen Käse“ gegeben. Seinerzeit war auch berichtet worden, dass das Unternehmen die Grilltemperatur für die Hamburger angepasst haben soll. Nun sollen also nächste Woche auch hierzulande konkrete Big-Mac-Änderungen erfolgen.

Werden sich die Preise ändern?

Diesbezüglich betonte die Sprecherin „Bild“ zufolge, dass die Entscheidungshoheit darüber bei den Filialen liegt. Denn McDonald‘s arbeitet bekanntermaßen nach dem Franchisesystem, gibt jedoch sogenannte „unverbindliche Preisempfehlungen“ ab. So erwarten Kunden in den meisten Filialen Preise beispielsweise um die 1,99 Euro für einen Cheeseburger. In den USA waren als jüngste Produkte im Februar neue pflanzenbasierte Speisen eingeführt worden.

Angeblich ein Schritt, den der Fast Food-Gigant auf Kundenwunsch vornahm. Getestet wurden dort der McPlant Burger mit einem Patty von Hersteller Beyond Meat, zudem die auf Weizen- und Erbsenprotein basierenden McPlant Nuggets, die genau wie klassische McNuggets mit Hähnchenfleisch schmecken sollen. In Deutschland hatte McDonald‘s unlängst in Kooperation mit der Rapperin Shirin David einen Eisbecher eingeführt, der nicht bei allen Kunden auf Gegenliebe stieß.

Quelle: t-online.de