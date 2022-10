Derzeit geht ein Mann durch die Sozialen Medien, der ein ganz spezielles Essverhalten an den Tag legt. Die Rede ist vom US-Amerikaner Brian Johnson alias „Liver King“. Der Texaner schwört nämlich darauf, sein Fleisch ausschließlich roh zu verzehren. Seine Spezialitäten sind diesbezüglich Hoden und Leber.

Doch nicht nur das, die Ernährung des Bodybuilders richtet sich nach dem sogenannten Motto „nose to tail“. Heißt, nichts wird bei einem geschlachteten Tier weggeworfen, also alles von der Nase bis zum Schwanz verspeist. Auf seinem Instagram-Kanal „Liver King“(= Leberkönig) folgen dem Muskelberg mittlerweile über eine Millionen Menschen. Zudem hat er auch einen YouTube-Kanal.

Auf seinen Plattformen sehen Zuschauer dabei zu, wie der Amerikaner zum Beispiel Motorboote zieht und andere Kraftakte mit seinen Followern teilt. Er zeigt dort aber auch, dass er kiloweise rohes Fleisch isst. Unter einem seiner Instagram-Fotos schrieb er: „Lasst euch bloß nicht vom Leberkönig erwischen, wie ihr auch nur ein einziges Organ des Tieres übrig lasst!“

In kurzen Videos ist diesbezüglich zu sehen, dass Brian Johnson es auch wirklich so meint, wie er es schreibt. So landet vom nicht gebratenen Knochenmark über rohe Nieren bis hin zum Fisch-Rogen alles in seinem Magen. Johnson selbst sagt, er ernähre sich so bereits seit 20 Jahren. Dies hat aber einen Grund, denn sein Ernährungswandel kam dadurch, dass seine Kinder damals krank wurden.

Nach Angaben von Johnson wurden seine Kids krank durch die „moderne Welt“. Johnson: „Wir haben dann angefangen, die Ernährung unserer Vorfahren wiedereinzuführen: Früchte, Gemüse und Tiere von der Nase bis zum Schwanz.“ Bereits nach kurzer Zeit habe man „eine radikale Veränderung“ der Gesundheit seiner Kinder festgestellt.

Allerdings rät Ärztin und Bestseller-Autorin Dr. Anne Fleck dringlichste davon ab, sich wie Brian Johnson von rohem Fleisch zu ernähren. So Dr. Fleck gegenüber „Bild“: „Es wird total unterschätzt, dass Menschen sich durch den Verzehr von rohem Fleisch Parasiten und Viren einfangen können.“ Dies kann wiederum etliche gesundheitliche Folgen haben die von Migräne, Durchfall bis hin zu chronischen Erkrankungen reichen.

Quelle: bild.de