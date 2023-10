Mit einem klaren Urteil: Forscher probieren 140 Jahre altes Bier – Vom Wein heißt es ja, dass dieser im Alter besser wird, aber gilt das auch für Bier? Forscher der TU München wollten es wissen und zogen sich ganz wissenschaftlich eine 140 Jahre alte Flasche rein. Das Urteil: Das Bier rieche und schmecke noch immer ganz hervorragend.

Die Experten attestierten dem historischen Getränk einen „schlanken, eleganten und harmonischen“ Geschmack, mit Aromen von Sherry, Port und Pflaumen.

Martin Zarnkow, Leiter Technologie und Entwicklung im Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, ergänzt laut einer Mitteilung: „Es war sehr harmonisch im Gesamteindruck und in der Bitterkeit.“

Wie es heißt, war die im Jahr 1885 abgefüllte Flasche bei Aufräumarbeiten in einem Geschäftsgebäude gefunden worden und stammt von der nordrhein-westfälischen Privatbrauerei Barre in Lübbecke. Über all die Zeit hinweg sei das mit Korken, Draht und Wachs versiegelte Getränk bei Raumtemperatur gelagert worden.

Natürlich beschränkte sich die Arbeit der Experten aber nicht nur auf eine Geschmacksprobe, auch das molekulare Profil wurde analysiert.

Dabei zeigte sich, dass die Signatur des Bieres aus der Kaiserzeit durchaus mit modernen, industriell gebrauten Bieren zu vergleichen ist – von einer starken Oxidation der Hopfenbestandteile mal abgesehen.

Im Zuge eines Abgleiches mit der chemischen Signatur von 400 modernen Bieren aus der gesamten Welt stellte sich außerdem heraus, dass es den typischen hellen Lagerbieren angehört. Diesem Abgleich sei nun eine Datenbank zu verdanken, die es ermöglicht, „die Technologie hinter einem Produkt zu verstehen“.

„Etwas, was wir schon lange machen, aber bisher nicht auf so statistisch solide Basis stellen konnten“, begeistert sich Zarnkow.

Das 140 Jahre alte Bier ermöglicht auch Rückschlüsse auf die Brauweise längst vergangener Tage und verriet den Forschern, dass es in einem untergärigen Verfahren gebraut und später gefiltert wurde.

Interessant ist außerdem: „Es wurde aber nach dem Reinheitsgebot gebraut und entsprach komplett den damals veröffentlichten Charakteristika – von der Farbe mal abgesehen.“

Und das, obwohl das 1516 in Ingolstadt als Landesordnung erlassene Reinheitsgebot damals in der Brauregion des fraglichen Bieres nicht einmal vorgeschrieben war.

