Mehr 2020 geht nicht!: Corona-Maske mit Bacon-Aroma – Etwas sagt uns, dass das Jahr 2020 nicht nur in die Annalen der Geschichtswissenschaft eingehen wird – wir sind sicher, 2020 wird in den kommenden Jahren für uns alle zu einem geflügelten Wort werden, das für ebenso hundsmiserable wie hochgradig seltsame Begleitumstände steht. Besser als anhand des nun folgenden Mund-Nasen-Schutzes lässt sich das auch nicht mehr ausdrücken. Absolut 2020 eben.

Irgendetwas Gutes muss man dem Ganzen ja abgewinnen – warum also nicht beim Social Distancing statt Desinfektionsmitteln mal etwas anderes schnuppern. Mit ihrem Duft nach gebratenem Bacon befriedigt diese Maske genau dieses Bedürfnis. Die stammt von dem Unternehmen Hormel Black Label Bacon. Senior Brand Manager Nick Schweitzer betonte in einer Mitteilung, wie sehr dem Unternehmen an „kontinuierlicher Innovation“ gelegen ist.

„Hormel Black Label Breathable Bacon Face Mask“ nennt der Speckproduzent diesen Meilenstein der „fortschrittlichsten Schweinedufttechnologie mit zweilagigem Mehrfasertuch, damit der köstliche Geruch von Speck immer um Ihre Nase gewickelt bleibt“. Entsprechend ist die Maske auch optisch mit Bacon verziert, um Akzente zu setzen. Ab dem 28. Oktober wird es einen Wettbewerb im Netz bei dem Hersteller geben.

Dann kann diese Maske von US-Kunden gewonnen werden – zu kaufen gibt es den Spaß nicht, denn das Ganze dient wohltätigen Zwecken: Für jeden Teilnehmer an der Aktion spendet Hormel eine von bis zu 10.000 Mahlzeiten für die Organisation „Feeeding America“, die Menschen ernährt.

Quelle: nypost.com