Fleisch ist out

McDonalds startet 2021 eine Vegetarier-Offensive – Tierwohl und Nachhaltigkeit nehmen in gesellschaftlichen Fragen mehr und mehr Raum ein. Der US-Fastfood-Gigant McDonalds reagiert darauf. Das Unternehmen kündigte an, ab dem kommenden Jahr mehr vegetarische Optionen anzubieten. So werde die neue eigene Produktreihe 2021 mit dem Burger „McPlant“ beginnen.

Auch möchte der Branchenriese vermehrt auf Hühnchen- statt auf Rindfleischprodukte bauen. Wie aus einer Investorenkonferenz hervorging, sind auch pflanzliche Ersatzprodukte in Planung, darunter solche für beliebte Hähnchengerichte wie die „Chicken McNuggets“ oder das Frühstückssandwich „McMuffin“ mit Ei und Speck. Dafür soll ein eigens konzipierter Fleischersatz exklusiv für McDonalds hergestellt werden.

Damit tritt das Unternehmen Spezialfirmen wie Beyond Meat oder impossible Burger entgegen – die Börse reagierte prompt, der Kurs von Beyond Meat sackte an der Wall Street im nachbörslichen Handel um 25 Prozent ab.

Der Umsatz von McDonalds stützt sich momentan zu rund 70 Prozent auf reguläre Burger mit Fleisch-Patty sowie auf Pommes frites. Zwar sei die Nachfrage nach dem Bekannten „gerade in diesen unsicheren Zeiten wichtiger denn je“, wie der Konzern erklärte. Denn die Klassiker tragen demnach „dank ihrer Beliebtheit und ihrer Profitabilität“ auch weiterhin „stark“ zum Wachstum bei.

Doch die neuen vegetarischen Produkte nannte Manager Ian Borden, der für das internationale Geschäft zuständig ist, eine „aufregende“ Möglichkeit. Neben neuen vegetarischen Produkten will man bei McDonalds auch vermehrt auf ein stärkeres Online-Geschäft setzen. Weitere Drive-ins sollen gebaut werden, mit Fast-Lanes – Überholspuren für solche Kunden, die online eine Vorbestellung getätigt haben.

Auch möchte man die Kunden über ein Programm stärker binden. Während der Corona-Krise konnte der Branchengigant gute Erfahrungen mit Haustür-Lieferungen und am Drive-in-Schalter sammeln. Demnach sei der Umsatz im dritten Quartal nur um zwei Prozent gefallen, wie das Unternehmen mitteilte. Das Minus hatte sich im zweiten Jahresviertel noch bei 30 Prozent bewegt. Somit stieg der Nettogewinn von McDonald‘s im dritten Quartal um zehn Prozent auf 1,76 Milliarden Dollar (1,49 Milliarden Euro).

Quelle: t-online.de