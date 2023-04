Burger bei McDonald’s sollen besser werden: Das ändert sich konkret bei Big Mac & Co. – Beim Fastfood-Giganten McDonald‘s will man sein Kernangebot verstärken. Darum arbeitet das Unternehmen nun an Verbesserungen für seine klassische Burgerpalette. Big Mac und Co. sollen sich verändern – um was für Maßnahmen es sich konkret handelt und wie weit deren Umfang ausfällt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Laut einem Bericht von CNN wird bei dem verstärkten Schwerpunkt auf das Kernangebot des Fastfood-Riesen gleich eine ganze Reihe von Klassikern Verbesserungen unterzogen. Konkret betroffen sind der Big Mac, der McDouble, der Cheeseburger, Double Cheeseburger sowie der klassische Hamburger, wie man in einem Artikel bei „Chip“ erläutert. Zwar handele es sich dem Unternehmen zufolge um relativ kleine Veränderungen an den genannten Produkten.

Diese sollen indes für einen merklichen Unterschied sorgen:

Konkret wird etwa der Käse genannt, der nun noch besser auf dem Patty schmelzen soll. Grills sollen während des Bratvorgangs neu justiert werden, zugleich Zwiebeln auf dem Grill auf das Patty gelegt werden. Auch an den Brötchen wird gearbeitet, die „Buns“ genannten Weichbrote werden noch einen Tick weicher, wie der Artikel erläutert. Auch wenn die ursprüngliche Meldung ein US-Bericht von CNN ist – die Änderungen sollen weltweit erfolgen.

Dabei sollen sie nach und nach eine Einführung erfahren – wann Deutschland jedoch an der Reihe sein soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht: Bei Unternehmen konzentriert man sich nun auf die Klassiker, die fest mit dem Namen McDonald‘s verbunden sind. Neue Produkte treten dahinter zurück. „Chip“ erläutert, dass ein Hauptgrund dafür in den weniger komplexen Geschäftsabläufen zu suchen sein könnte.

Eine Strategie dieser Art wird demnach von der Schnellrestaurant-Kette schon länger verfolgt:

So wurde etwa im Oktober 2022 in den USA ein Happy Meal für Erwachsene mit typischen McDonald’s-Gerichten angeboten.

Quelle: chip.de