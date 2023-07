McDonald's: Neue Version eines Klassikers sorgt für harte Kritik – „Bah, was ist das“ – Bringt ein Fastfood-Gigant wie McDonald‘s ein neues Produkt auf den Markt oder verändert einen Klassiker, ist die Fangemeinde in der Regel gespalten. Manche können es kaum erwarten, andere äußern harsche Kritik. Im aktuellen Fall eines besonders beliebten und langjährigen Produktklassikers findet sich McDonald‘s in einem Online-Sturm der Entrüstung wieder.

Wie „Der Westen“ berichtet, hat alles mit der Zusammenarbeit des Fastfood-Riesen mit einer erfolgreichen deutschen Musikerin zu tun: Shirin David rappt und polarisiert. Viele Fans von David freuen sich über die Zusammenarbeit, doch es hagelt auch Kritik seitens einiger McDonald‘s-Kunden. Die Fronten scheinen verhärtet.

Klar ist: Influencer-Marketing ist heute an der Tagesordnung

Viele Künstler, Schauspieler, Stars und Musikschaffende kooperieren entweder mit Unternehmen oder gründen gleich selbst Firmen für Eistee, Soft Drinks, Pizza und dergleichen. Im Falle von McDonald‘s ist es eben eine Zusammenarbeit mit Shirin David. Die Rapperin hat nun ihren eigenen McFlurry. Präziser: Eine Variante, bei der als Toppings Kaugummi sowie Erdbeersauce zum Einsatz kommen. Es ist eine Zusammenarbeit, die bereits vor einigen Monaten in einem Video und den sozialen Medien bekannt gemacht wurde.

Seinerzeit hatten bereits viele ihrer Fans harsche Kritik an David geäußert. Dieses Mal fielen die Reaktionen dem Artikel zufolge wohl etwas positiver aus, dennoch hagelte es sowohl für McDonald‘s als auch für die Musikerin Häme und Herablassung. Ein Kunde äußerte etwa auf Instagram: „Ich habe das gestern ungewollt probiert, weil die kein anderes Topping mehr da hatten. Es sieht zwar geil aus, aber schmeckt einfach bodenlos schlecht in Kombination mit der Eismasse.“

Jemand anders stimmte ein:

„Schmeckt nicht wirklich, hab es probiert. Knistert nur und das war’s“. Andere Urteile fielen noch härter aus: „Lohnt sich überhaupt nicht“ und „Bah, was ist das?“, waren dabei noch vergleichsweise harmlos. 2022 hatte David im Dezember bekanntgemacht, dass sie mit McDonald‘s als Testimonial für eine Werbekampagne zusammenarbeiten möchte. Für die Kooperation mit dem Fast Food-Giganten hagelte es damals die erwähnte heftige Kritik. Nico Backspin gab sie damals in Interview.

David dort wörtlich: „Ich habe mich für McDonald’s entschieden, weil es für mich iconic war, schlicht und ergreifend. Es war für mich unfassbar.“ Sie bezeichnete McDonald‘s damals als „Kindheitserinnerung bis zum Geht-nicht-mehr“. Die Musikerin bekommt für ihre Entscheidung jedoch nicht nur Häme, viele Fans halten auch zu ihr. So schrieben Unterstützer: „Jetzt hat Shirin alles geschafft“ oder „Kann es kaum erwarten, es zu probieren“.

Jemand stellte klar: „Wehe, die Eismaschine funktioniert nicht, dann raste ich aus.“

Quelle: derwesten.de