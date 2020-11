Männer-Essen: Mozarella Corn Dogs selber machen – Ihr wollt eure Gäste mit einem selbst gemachten Snack mal so richtig beeindrucken? Dann, verehrte Herrschaften, haben wir hier genau das Richtige für euch: Mozzarella Corn Dogs, wie man sie sonst nur auf den Straßen Koreas bekommt. Na gut, woanders sicherlich auch, aber so klingt es einfach dramatischer.

Ihr benötigt folgende Zutaten:

Hot-Dog-Würstchen

Mozzarella-Käse (als Block)

240 g Mehl

45 g Zucker

Salz

1 Ei

240 ml Milch

200 g Semmelbrösel

Speiseöl

Ketchup

Senf

Mozzarella Corn Dogs – Rezept:

Schneidet die Würstchen in handliche Stücke und spießt diese auf einen Holzstab, wie etwa einem Schaschlikspieß. Den Käse zerteilt ihr in mundgerechte Brocken und schiebt diese ebenfalls auf den Spieß. Solltet ihr den Mozzarella nicht als Käseblock finden, tut es natürlich auch jeder andere Käse eurer Wahl.

Gebt nun 240 g Mehl durch ein Sieb in eine Schüssel und noch etwa einen ¼ Teelöffel Salz sowie 45 g Zucker hinzu. Ein Ei kommt auch noch rein – und zu guter Letzt noch 240 ml Milch. Schlagt das Ganze mit einem Schneebesen zu einer geschmeidigen Masse und gießt diese in ein hohes Glas. Die Semmelbrösel, alternativ auch einfach Paniermehl, gebt ihr in eine längliche Schüssel.

Tunkt nun die Spieße mit der Wurst und dem Käse in das Glas mit dem Teig und wälzt ihn dann in den Semmelbröseln, bis der designierte Corn Dog rundherum mit einer stattlichen Schicht gut bedeckt ist. Seid dabei bloß nicht zu knauserig mit den Semmelbröseln, da der Käse ansonsten später im heißen Öl macht, was er will, und das kann sehr unangenehm werden, wie der Macher des Videos zu betonen nicht müde wird.

Besagtes Öl wird nun aber erst einmal zum Frittieren in einem Topf erhitzt. Es muss für den Start dabei richtig heiß sein, damit sich direkt eine feste Schicht bildet, die den Käse am Auslaufen hindert. Ist das erreicht, lasst ihr die Corn Dogs schließlich bei mittlerer Hitze für etwa drei Minuten brutzeln, bis sie schön braun sind. Wenden nicht vergessen.

Holt die Lümmel dann aus dem Öl und garniert sie stilecht mit etwas Ketchup und Senf. Wer es etwas schärfer mag, nimmt alternativ Chilisoße.

Guten Hunger!