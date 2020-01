Autor: Bernhard Trecksel

Ultimate Bacon & Cheese: So macht ihr den mächtigsten Cheeseburger überhaupt – Alle, die keinen Käse mögen, sich um gesunde Ernährung Gedanken machen oder gar aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen kein Fleisch essen, müssen jetzt einfach mal weggucken. Denn in diesem Titanen von einem Cheeseburger kommt zusammen, was seit jeher zusammengehört: Dieser Koloss aus Käse und Bacon hört nicht umsonst auf den Namen „Ultimate Bacon & Cheese“. Dieses Video zeigt, wie man ihn zubereitet.

Bevor ihr mit der verblüffend einfachen Zubereitung beginnt, solltet ihr zwei Dinge tun. Erstens solltet ihr euch die Nummer eines guten Gefäßspezialisten in eurer Stadt raussuchen. Uns plagt so das Gefühl, dass ihr ihn brauchen werdet. Zweitens solltet ihr den YouTube-Kanal „BBQ aus Rheinhessen“ von Jörn Rochow abonnieren, denn der hat nicht nur dieses Monster von einem Burger auf die Welt losgelassen, sondern eine Vielzahl toller Grillvideos, mit denen er uns seit Jahren begeistert.

Das ist auch beim „Ultimate Bacon & Cheese“ nicht anders, der das „ultimativer“ in seinem Namen nicht grundlos trägt: Wenn knuspriger Bacon und herzhafter Cheddar nicht nur wie gewohnt auf dem Burgerpatty landen, sondern vorher auch schon im Hackfleisch selbst, weiß man, dass einen hier pure Gaumenfreuden erwarten. Schließlich ist Fett der beste Geschmacksträger! Was für ein Biest von einem Cheeseburger!