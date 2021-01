Männer-Essen: Spiral-Pommes selber machen – Pommes sind an sich ja ganz lecker, aber mittlerweile irgendwie auch ein bisschen lahm. Von daher dachten wir uns, wir zeigen euch in unserer kleinen Männerküche einfach mal, wie man die guten alten Kartoffelstäbchen etwas aufpimpen kann und präsentieren euch dazu ein Rezept für – Trommelwirbel – knusprige Spiral-Pommes. Tadaa!

Für Spiral-Pommes benötigt ihr folgende Zutaten:

3 mittelgroße Kartoffeln

1 Ei

3 Esslöffel Kartoffelstärke

2 Esslöffel Parmesankäsepulver

3 Esslöffel Milch

1 Teelöffel schwarzer Pfeffer

Bratöl

Petersilie (optional)

Spiral-Pommes selber machen – Rezept:

Kocht die geschälten Kartoffeln zunächst in gesalzenem Wasser weich und zerstampft diese dann so fein wie möglich zu einen Brei. Schlagt dann das Ei in einer Schüssel auf, und verquirlt Eigelb mit Eiweiß. Gebt nun die Kartoffelstärke, den Parmesan, die Milch, den Pfeffer und das Ei zu dem Kartoffelbrei und verrührt das Ganze zu einer geschmeidigen Masse.

Idealerweise greift ihr jetzt zu einem Spritzbeutel, wer so etwas nicht im Haus hat, kann sich aber auch mit einem Tiefkühlbeutel aushelfen. Stülpt den Beutel über einen hohen Behälter und füllt den Kartoffelteig hinein. Schneidet die Spitze des Spritzbeutels nun etwas 15 Millimeter auf – oder bei einem Tiefkühlbeutel eben eine der unteren Ecken – und übt das Spritzen einer Spirale am besten ein paar Mal auf einem Stück Backpapier.

Denn nun geht es auch schon ans Eingemachte. Erhitzt ausreichend Öl in einer tiefen Pfanne und spritzt den Teig in Spiralform direkt hinein. Schwenkt die Pommes anschließend bei mittlerer Hitze im Öl, natürlich ab und zu wenden, bis diese rundherum schön braun und knusprig geworden sind. Raus aus der Pfanne und gleich die nächste Runde braten.

Wer mag, kann die fertigen Spiral-Pommes zum Servieren noch mit etwas Petersilienpulver bestreuen und fertig ist der originelle Snack für zwischendurch.