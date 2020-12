Männer-Essen: Spaghetti-Brot selber machen – Spaghetti sind lecker. Brot ist lecker. Ergo müsste Spaghetti-Brot auch lecker sein. Logisch, oder?! Und um zu beweisen, dass diese Theorie auch stimmt, sind wir bei unseren Recherchen mal wieder über unserem Lieblingskoch vom YouTube-Kanal „Esslust“ gestolpert, der uns das folgende, ebenso geniale wie originelle Rezept präsentiert.

Für das Spaghetti-Brot benötigt ihr folgenden Zutaten:

200 g Spaghetti

ca. 400 ml Bolognese-Soße (fertig gekauft oder selbst zubereitet)

150 g Käse, gewürfelt

1 Packung rechteckigen Pizzateig (fertig gekauft oder selbst zubereitet)

ca. 40 g Parmesan, gerieben

1 Eigelb

optional Kräuter, z. B. Oregano, Basilikum, Thymian oder Rosmarin

Spaghetti-Brot selber machen – Rezept:

Legt zunächst den Pizzateig auf eurer Arbeitsfläche aus und rollt diesen mit einer Teigrolle bis zu den Papierrändern (bei fertig gekauftem Teig) aus. Daneben könnt ihr schon mal die Nudeln in einen Topf mit kochendem Wasser geben und sie nach Packungsanleitung al dente zubereiten.

Erhitzt nun die Soße in einer großen Pfanne, gebt die fertigen Spaghetti hinzu und rührt alles gründlich durch. Verteilt das Ganze dann mittig auf dem Pizzateig, sodass zu den Seiten jeweils noch ein Rand von gut einem Viertel der Teigbreite bleibt.

Belegt die Spaghetti noch mit den Käsewürfeln und schneidet den Teig dann ringsherum in ca. 3 Zentimeter breite Streifen – an den Enden etwas schräg, zur Mitte hin gerade. Legt den Teig an der Stirnseite beginnend nun um die Nudelfüllung, und gebt die seitlichen Teigstreifen, einen nach dem anderen, kreuzweise darüber, bis die Spaghetti schließlich komplett vom Teig zugedeckt sind.

Gebt den fertig geformten Brotlaib nun vorsichtig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, verquirlt ein Eigelb und streicht den Kollegen damit ein. Bestreut das Ganze abschließend noch mit Parmesankäse und den Kräutern eurer Wahl. Unser Videokoch hat sich für Oregano und Basilikum entschieden, wir persönlich raten zusätzlich zu Rosmarin.

So oder so kommt das Spaghetti-Brot nun endlich in den Ofen, wo ihr es bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) für ca. 30 Minuten backt, bis der Teig schön goldbraun geworden ist.

Und fertig ist euer Spaghetti-Brot. Wir wünschen wie immer, heute dem Anlass entsprechend mal wieder auf Italienisch: Buon appetito!