Männer-Essen: Senfeier mit Kartoffeln selber machen – Heute gibt es in unserer kleinen Männer-Küche einen echten Klassiker, der sich trotz seines über viele Generationen hinweg bewährten Wohlgeschmackes stets in Bescheidenheit übt und vielleicht auch deshalb etwas in Vergessenheit geraten ist: Senfeier mit Kartoffeln.

Wie wir finden, sollte jeder in seinem Leben schon einmal Senfeier mit Kartoffeln gegessen haben. Von daher haben wir euch das passende Rezept rausgesucht, und vertrauen dabei abermals gern den erprobten Kochkünsten des Machers vom YouTube-Kanal „Esslust“.

Für Senfeier benötigt ihr folgende Zutaten:

800 g Kartoffeln, festkochend oder vorwiegend festkochend

8 Eier, mittelgroß

1 mittelgroße Zwiebel

30 g Butter

3 EL Mehl

5 EL mittelscharfer Senf

250 ml Milch

1/2 TL Gemüsebrühe

1/2 Bund Petersilie

Pfeffer, Salz und Zucker

Senfeier mit Kartoffeln selber machen – Rezept

Schält zunächst die Kartoffeln und schneidet diese dann in große Stücke. Gebt sie dann mit einem Teelöffel Salz in einen mit Wasser gefüllten Topf und kocht die Kartoffeln für etwa 20 Minuten.

Stecht die Eier nun mit einem Eierpiekser an, damit diese später nicht platzen, und gebt diese für sechs bis sieben Minuten in einen Topf mit kochendem Wasser. Wer seine Eier gerne etwas härter mag, kann sie natürlich auch länger ziehen lassen.

Verrührt in der Zwischenzeit einen halben Löffel Gemüsebrühe mit einem Viertelliter lauwarmem Wasser in einer Schüssel und stellt diese vorerst beiseite. Schneidet nun die Zwiebel in kleine Würfel und erhitzt die Butter in einem Topf.

Die Zwiebelstücke in den Topf zur Butter geben und unter Rühren glasig andünsten. Gebt dann das Mehl dazu, rührt es ordentlich ein und schwitzt das Ganze für circa eine Minute hell an. Achtet dabei darauf, dass das Mehl nicht braun wird. Löscht anschließend mit der Brühe ab, rührt nochmal durch und gießt dann die Milch dazu.

Erhitzen, bis die Flüssigkeit leicht zu köcheln beginnt, und für weitere 3 bis 4 Minuten unter ständigem Rühren weiterköcheln lassen. Nehmt die Soße dann vom Herd und gebt den Senf dazu. Gründlich einrühren, mit Salz, Pfeffer sowie Zucker abschmecken und alles nochmal umrühren.

Halbiert abschließend die fertig gekochten Eier und serviert diese mit den Kartoffeln und der Senfsoße auf einem Teller. Noch etwas gehakte Petersilie drauf streuen und fertig sind die Senfeier!

Wir wünschen euch wie immer, diesmal auf Plattdeutsch: Goadn Aftit!