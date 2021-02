Schicht-Gulasch selber machen – Wir werden in unserer kleinen Männer-Küche nicht müde zu betonen: Die nächste Party kommt bestimmt. Und nachdem wir euch vor Kurzem mit den Cheeseburger Bombs bereits das perfekte Fingerfood präsentiert haben, widmen wir uns nun einer etwas deftigeren Mahlzeit, um die Raubtier-Gäste auch so richtig sattzubekommen: dem Party-Schichtgulasch!

Für das Party-Schichtgulasch benötigt ihr folgende Zutaten:

1 kg Tomaten

je 1 kg Gulasch von Rind und Schwein

1 kg Hackfleisch, gemischt

1 kg Schinkenspeck

je 1 Paprikaschote, rot, grün und gelb

3 Dosen Champignons (alternativ ca. 600 g frische)

1 kg Zwiebeln

3 Flaschen Schaschliksoße (insgesamt mindestens 750 ml)

3 Becher süße Sahne

2 Becher Crème fraîche

Pfeffer und Salz

Optional: gemahlener Kümmel und Kreuzkümmel

Schicht-Gulasch selber machen – Rezept:

Zur Vorbereitung die Tomaten klein schneiden, die Zwiebeln schälen und hacken, die Paprikaschoten entkernen und zerkleinern und die Champignons halbieren. Gebt dann das Hackfleisch in eine Schüssel und würzt ordentlich mit Pfeffer und Salz. Wer mag, gibt außerdem noch Kümmel und Kreuzkümmel dazu. Alles ordentlich verkneten und aus der Masse mehrere etwa walnussgroße Hackbällchen formen. Nun noch den Schinkenspeck würfeln.

Schnappt euch jetzt einen ausreichend großen Topf, in dem ihr sämtliche Zutaten in folgender Reihenfolge schichten könnt: Zunächst die Tomaten, es folgen Rinder- und das Schweinegulasch, dann die bunten Paprika, darauf die Champignons, als Nächstes kommen die Hackfleischbällchen, auf die ihr die Zwiebeln streut, und zu guter Letzt der Schinkenspeck.

Für die Soße gebt ihr die Crème fraîche in eine Schüssel, übergießt diese mit der Schaschliksoße und kippt schließlich noch die süße Sahne hinzu. Gründlich miteinander verrühren und als krönenden Abschluss gleichmäßig in den Topf auf das Schichtgulasch gießen. Dieser kommt dann für 2 ½ bis 3 Stunden bei 200 Grad Umluft in den Ofen, die ersten 15 Minuten ohne Deckel, die restliche Zeit mit.

Holt den Topf nach Ablauf der Zeit aus dem Ofen, rührt den Inhalt noch mal ordentlich durch und fertig ist das Party-Schichtgulasch. Einfacher geht’s kaum.

Wir wünschen wie immer einen guten Appetit.