Autor: Bernhard Trecksel

Piraten-Steak-Sandwich mit gebackenen Bohnen – Ahoi, Spießgesellen! Seid ihr es auch leid, euch immer die gleichen langweiligen Nackensteaks zu grillen wie dahergelaufene Landratten? Würdet ihr euren Nachbarn am liebsten über die Planke gehen lassen, weil er für euch immer nur Grillwürstchen kapert, wenn ihr Schmacht habt? Dann probiert es doch mal mit diesen saftigen Piraten-Steaks und holt sie mit gebackenen Bohnen Kiel!

Die stammen von den besten Viktualienbrüdern überhaupt im Netz, jene Langeweile verachtenden Freibeuter, die man unter dem Namen „BBQ Pit Boys“ kennt – am Rost auf allen sieben Weltmeeren gefürchtet wegen ihrer fantastischen und ebenso einfachen Grillideen. So wie diese Piraten-Steaks, Arrrr! Wo es die zu mampfen gibt, will Polly eben nicht nur einen Keks. So, genug mieser nautischer Wortspiele, oder der Chef schickt uns über die Planke.

Wie immer bei den Rezepten der Pit Boys ist die Zubereitung auch ohne Englischkenntnisse kinderleicht. Alles, was ihr benötigt, ist eine Auflistung der Zutaten auf Deutsch, den Rest liefert aufmerksames Schauen des Videos.

Ihr braucht:

Ribeye-Steaks ohne Knochen – vier Pfund, in dünne Scheiben geschnitten. Sowie 16 Esslöffel O-Saft. Dazu acht Esslöffel Sojasauce, drei Esslöffel braunen Zucker, einen Teelöffel schwarzen Pfeffer, einen halben Teelöffel Cayennepfeffer, drei zerdrückte Knoblauchzehen oder alternativ einen halben Teelöffel Knoblauchpulver. Außerdem eine halbe Tasse bzw. acht Esslöffel Gewürzrum (oder mehr, wenn ihr mögt, eben nach Piratenart).

Für die Baked Bans pkündert ihr hingegen drei Dosen Bohnen sowie 5 ½ Esslöffel gewürzten Rum. So, das war es auch schon, ihr Maden, nun Mast & Schotbruch beim Kochen, bevor euch der Klabautermann holt und … Captain, äh Chef, was wollen Sie mit der Muskete!?