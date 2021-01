Männer-Essen: Low Carb Käsepops selber machen – Dem wachsenden Rezeptbuch unserer kleinen Männerküche mangelt es bislang etwas an Knabbereien für zwischendurch. Und da wir im zunehmenden Alter zumindest etwas auf unsere Gesundheit achten wollen, sollte es am besten auch noch Low Carb sein. Also haben wir gesucht und gefunden und präsentieren euch heute: Knusprige Käsepops! Einfacher geht es nun wirklich nicht.

Für die Low Carb Käsepops benötigt ihr folgende Zutaten:

Käse (am Stück oder in Scheiben, Sorte nach Wahl)

Paprikapulver

Geduld

Low Carb Käsepops selber machen – Rezept:

Schneidet zunächst den Käse in kleine Würfel, wenn ihr einen Käseblock habt, oder in kleine Quadrate, falls ihr Scheiben verwendet. Deckt die Käsestücke dann mit Küchenpapier ab, und lasst sie bei Zimmertemperatur trocknen. Im Falle der Würfel müsst ihr euch dabei 4 Tage gedulden, die Scheiben benötigen lediglich 48 Stunden. Die hohe Trocknungszeit ist wichtig, da nur wirklich hartgetrockneter Käse nachher wie gewünscht aufpufft.

Ist die Trocknungszeit vorbei, heizt den Backofen auf 220 Grad bei Umluft, beziehungsweise 240 Grad bei Ober-/Unterhitze vor. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilt ihr nun eure Käsestücke.

Ist dieser heiß, schiebt ihr das Backblech für etwa 3 Minuten in den Ofen. Damit die Käsepops am Ende nicht zu braun und damit bitter werden, habt währenddessen am besten ein Auge auf die Sache und beobachtet den Käse beim Aufpuffen. Kehrt diesbezüglich im Ofen Ruhe ein, können die Käsepops auch schon raus.

Wer mag, kann den Snack mit Paprika oder seinen sonstigen Lieblingsgewürzen noch etwas aufpimpen, aber ansonsten sind die Käsepops tatsächlich auch schon fertig. Wir wünschen, wie stets, einen guten Appetit.

Quelle: lowcarbcamp.de