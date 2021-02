Männer-Essen: KFC Fried Chicken einfach selber machen – Heute wagen wir uns in unserer kleinen Männerküche mithilfe des angenehm unaufgeregten Videokochs vom YouTube-Kanal „Nino’s Home“ an einen wahren Geschmacks-Giganten der Fast-Food-Industrie, und bereiten das gute, alte Fried Chicken von KFC einfach selber zu. Wie das geht, verraten wir euch jetzt:

Für das KFC Fried Chicken benötigt ihr folgende Zutaten:

500 g Hähnchenschenkel

1 Schalotte

240 g Mehl

60 g Speisestärke

1 TL Backpuder

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Chilipulver

1 TL Zwiebelpulver

1 TL Schwarzer Pfeffer

2 Eier

Salz

Zucker

Wasser

Bratöl

KFC Fried Chicken selber machen – Rezept:

Zuallererst werden die Hähnchenschenkel unter fließendem Wasser abgewaschen. Gießt dann einen Liter Wasser in eine hohe Schüssel, gebt 1 ½ Esslöffel Salz, einen Esslöffel Zucker sowie die geschälte und dann grob zerteilte Schalotte hinzu. Umrühren, bis sich das Salz und der Zucker komplett aufgelöst haben, und die Hähnchenschenkel darin einlegen. Die Schüssel mit Klarsichtfolie abdecken und für 6 Stunden in den Kühlschrank damit.

Für die Panade sieben wir zunächst das Mehl in einer großen Schüssel fein. Gebt dann die Speisestärke in das Sieb und auch noch einen Teelöffel Backpulver dazu. Das Ganze zum Mehl in die Schüssel sieben und noch einen halben Teelöffel Salz sowie jeweils einen Teelöffel Knoblauchpulver, Chilipulver, Zwiebelpulver und schwarzer Pfeffer dazu streuen. Alles mit einem Schneebesen ordentlich durchrühren, bis sich die Zutaten gleichmäßig verteilt haben.

Teilt euer Panadepulver dann gleichmäßig auf zwei Schüsseln auf. Rührt in die eine Hälfte mit dem Schneebesen zwei Eier und 100 ml Wasser ein, bis ihr eine zähflüssige Masse erhaltet. Holt nun die Hähnchenschenkel aus ihrer Schüssel mit gewürztem Wasser und tupft sie mit Küchenpapier trocken. Füllt dann einen kleinen Topf in etwa zur Hälfte mit Speiseöl und erhitzt es auf dem Herd.

Währenddessen tunkt ihr die Hähnchenschenkel nacheinander zunächst in die flüssigen Panade-Masse, sodass diese rundherum davon bedeckt sind, und wälzt sie dann ausgiebig in dem Panadepulver in der anderen Schüssel. Seid dabei nicht zu sparsam. Die Panade soll richtig schön dick werden.

Legt die Hähnchenschenkel anschließend in das heiße Öl und frittiert sie darin für etwa 15 Minuten bei mittlerer Hitze, bis eure KFC Fried Chicken so richtig schön goldbraun und knusprig sind.

Und das war es auch schon. MANN.TV wünscht euch wie immer einen guten Appetit!