Hackbraten wie von Oma selber machen – Heute gibt es in unserer kleinen Männer-Küche einen echten Klassiker, den manche sicherlich noch als „falscher Hase“ kennen: Saftigen Hackbraten mit leckerer Soße, wie ihn Oma gemacht hat. Ein geschmacklicher Evergreen, den ihr euch mithilfe des folgenden Rezeptes ganz einfach selber zubereiten könnt.

Für den Hackbraten mit Soße benötigt ihr folgende Zutaten:

700 Gramm Hackfleisch (halb & halb)

500 Milliliter Gemüsefond

150 Milliliter Rotwein

75 Gramm Paniermehl

2 Eier

1 große Zwiebel

1–2 Knoblauchzehe(n)

Je 1 gehäuften Esslöffel Senf & Tomatenmark

1 gehäuften Teelöffel Paprikapulver (edelsüß)

Öl zum Anbraten

Salz & Pfeffer

2–3 Zweige Petersilie zum Garnieren

Hackbraten mit Soße selber machen Rezept:

Schält zunächst die Zwiebeln und die Knoblauchzehen und hackt diese in feine Würfel. Gebt nun einen Schuss Öl in die Pfanne und erhitzt diese. Gebt den Knoblauch und die Zwiebeln in die Pfanne und schwitzt das Ganze bei mittlerer Hitze für 2 bis 3 Minuten an.

Nehmt nun die Pfanne vom Herd, lasst Zwiebeln und Knoblauch etwas abkühlen und gebt diese dann zu dem Hackfleisch in eine Schüssel. Dazu kommen außerdem die Eier, das Paniermehl, der Senf, das Paprikapulver sowie je eine ordentliche Prise Salz und Pfeffer. Knetet alles nun gut durch und formt die Masse auf einem Brett zu einem ovalen Laib.

Erhitzt abermals Öl in einer großen Pfanne und bratet das Hackfleisch bei mittlerer Hitze an. Hat der Braten nach drei bis vier Minuten eine schöne Kruste, wendet ihr den Kollegen einmal vorsichtig und bratet ihn auch von der anderen Seite an. Dreht den Braten danach auch noch kurz auf die Seiten, sodass er rundherum braun und knusprig wird.

Gebt für die Soße nun das Tomatenmark in die Pfanne und löscht mit dem Rotwein sowie dem Gemüsefond ab. Soße aufkochen lassen und den Braten bei geschlossenem Deckel und niedriger bis mittlerer Hitze für 50 bis 60 Minuten köcheln lassen.

Schneidet den fertigen Hackbraten dann in Scheiben und richtet ihn idealerweise mit Kartoffelpüree und einem ordentlichen Klecks Soße auf dem Teller an. Ein wenig Petersilie zum Garnieren drüberstreuen und schon ist der perfekte Hackbraten mit Soße servierfertig.

Wir wünschen wie stets einen guten Appetit.