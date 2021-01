Männer-Essen: Gulaschsuppe mit Kartoffeln und Paprika selber machen – Wer dem Fleisch nicht unbedingt abgeschworen hat, dem dürfte alleine schon bei dem Wort „Gulaschsuppe“ das Wasser im Munde zusammenlaufen. Viele werden damit wohlige und vor allem deftige Erinnerungen aus der Kindheit in Verbindung bringen, aber warum in der Vergangenheit schwelgen, wenn wir euch in unserer kleinen Männer-Küche zeigen können, wie ihr eine sauleckere Gulaschsuppe ganz einfach selber zubereitet? Also Männer, ran an den Herd!

Für die Gulaschsuppe mit Kartoffeln und Paprika benötigt ihr folgende Zutaten:

500 Gramm Rindergulasch

400 Gramm Kartoffeln (mehlig kochend)

2–3 Paprikaschoten

2–3 große Zwiebeln

1–2 Knoblauchzehen

2 Esslöffel Paprikapulver (edelsüß)

2–3 Esslöffel Tomatenmark

200 Milliliter Rotwein

500 Milliliter Rinderfond

1,5 Liter Gemüsebrühe

2 Esslöffel Mehl

Je 1 Teelöffel Majoran & Thymian

½ Teelöffel Kumin

2 Lorbeerblätter

1 Esslöffel Sambal Oelek

1 Bio-Zitrone

Salz & Pfeffer

Schweineschmalz (alternativ Öl)

Gulaschsuppe mit Kartoffeln und Paprika selber machen – Rezept:

Spült zunächst das Rindergulasch unter fließendem Wasser ab, tupft es anschließend mit Küchenpapier trocken und schneidet die Stücke dann in etwa 1 cm große Würfel. Nun die Zwiebeln sowie den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Paprika abspülen, entkernen und in Streifen schneiden. Nun noch die Kartoffeln schälen und ebenfalls in ungefähr 1 cm große Würfel schneiden.

Erhitzt jetzt ein Stück Schweineschmalz in einem großen Topf auf maximaler Hitze und bratet das Rindergulasch darin für einige Minuten von allen Seiten scharf an. Hat das Fleisch gleichmäßig Farbe angenommen, gebt ihr die vorbereiteten Zwiebeln sowie den Knoblauch hinzu und bratet diese unter Rühren und bei reduzierter Hitze ein paar weitere Minuten mit an.

Nun kommen auch die Paprikastreifen mit in den Topf, die ihr unter gelegentlichem Rühren für 5 Minuten mit anbratet. Gebt anschließend zwei Esslöffel Paprikapulver sowie zwei bis drei Esslöffel Tomatenmark dazu und rührt abermals gut um, sodass sich Tomatenmark und die Gewürze gleichmäßig verteilen. Lasst nun das Tomatenmark am Topfboden etwas anrösten, löscht mit einem kleinen Schuss Rotwein ab und löst die Röststoffe unter Rühren dann wieder.

Den Wein lasst ihr komplett verkochen und röstet das Tomatenmark dann abermals an. Habt ihr am Topfboden wieder eine dunkle Tomatenkruste, löscht ihr erneut mit Wein ab und löst die Röststoffe abermals. Das Ganze wiederholt ihr, bis der Wein aufgebraucht ist und das Gulasch eine dunkelrote Farbe angenommen hat.

Rührt dann zwei Esslöffel Mehl unter das Fleisch und gießt den Rinderfond sowie die Gemüsebrühe hinzu. Gebt die Kartoffeln in den Topf, würzt mit einem Esslöffel Sambal Oelek, je einem Teelöffel Majoran und Thymian sowie einem halben Teelöffel Kumin und vergesst die zwei obligatorischen Lorbeerblätter nicht. Alles gut verrühren und einmal kurz aufkochen lassen. Die Suppe nun für gut anderthalb bis zwei Stunden bei niedriger bis mittlerer Hitze unter regelmäßigem Umrühren köcheln lassen, bis das Fleisch schön zartgekocht ist.

Denkt nach Ablauf der Kochzeit daran, die Lorbeerblätter wieder aus dem Topf zu nehmen, und schmeckt mit Pfeffer, Salz und dem Abrieb einer unbehandelten Zitrone ab. Und schon ist die Gulaschsuppe mit Kartoffeln und Paprika fertig zum Servieren.

Wir wünschen wie immer einen guten Appetit!

Quelle: was-koche-ich-heute-rezepte.de