Gebrannte Mandeln selber machen – Wenn in diesem verdammten Corona-Jahr schon keine Weihnachtsmärkte stattfinden, dann machen wir es uns halt selber schön. Glühwein gibt es im Supermarkt, Bratwurst auch, alles deutlich günstiger sogar und auf das Angerempelt-Werden und die kalten Füße können wir ausnahmsweise auch einmal verzichten. Bliebe nur noch die Sache mit den gebrannten Mandeln…

Glücklicherweise gibt es aber ja auf YouTube fleißige Internet-Köche vom Format eines „BBQ Bear“, die Abhilfe schaffen und zeigen, wie wir uns gebrannte Mandeln auf Weihnachtsmarkt-Niveau ganz einfach selber zubereiten können.

Für zehn Portionen benötigt ihr folgende Zutaten:

400g Mandelkerne

2 EL Vanillezucker (alternativ Vanillin)

1TL Zimt

200 ml Wasser

250g brauner Zucker

Gebrannte Mandeln selber machen – Rezept:

Schnappt euch am besten eine gusseiserne Pfanne und platziert diese direkt über den Kohlen, die ihr zuvor auf eurem Grill zum Glühen gebracht habt. Gebt die Mandelkerne in die Pfanne und röstet diese 10 bis 15 Minuten an. Achtet darauf, dass die Kerne nicht anbrennen, und nehmt sie schließlich aus der Pfanne.

Diese kommt dann direkt wieder auf den Grill. Gebt Wasser, Zucker, Vanillezucker und Zimt hinein, verrührt die Zutaten miteinander und kocht die Chose auf. Gebt nun die angerösteten Mandeln hinzu, rührt diese ordentlich unter und lasst sie bei mittlerer bis starker Hitze einkochen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Regelmäßiges durchrühren nicht vergessen, erst recht, wenn aus dem Zuckerwasser ein zähflüssiger Sirup geworden ist.

Ist die Flüssigkeit schließlich verdampft, kristallisiert der Zucker und ummantelt die Mandeln als trockene Schicht. Spätestens jetzt gilt es dauerhaft umzurühren, während wir das Ganze so lange weiter erhitzen, bis der Zucker wieder flüssig wird und karamellisiert.

Sind die Mandeln schließlich gleichmäßig mit einer glänzenden Schicht überzogen, gebt ihr sie auf eine Lage Backpapier und verteilt sie darauf. Dabei solltet ihr euch etwas beeilen, damit am Ende nicht alles zu einem Klumpen zusammenklebt.

Nun braucht ihr nur noch darauf zu warten, bis alles ausreichend ausgekühlt ist, könnt dann die einzelnen Mandeln mit zwei Gabeln voneinander trennen und euch ganz genüsslich der Weihnachtsstimmung hingeben.

Wir wünschen wie stets und heute auf Finnisch: Nauti ateriastasi!