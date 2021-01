Männer-Essen: Feurige Bohnenpfanne selber machen – Auf der unermüdlichen Suche nach leckeren Rezepten für unsere kleine Männerküche haben wir Bohnen in letzter Zeit sträflich vernachlässigt. Von daher präsentieren wir euch heute ein Rezept, auf das Bud Spencer und Terence Hill stolz gewesen wären: die feurige Bohnenpfanne! Der Dank gilt, wie so oft, unserem Lieblingskoch von „Esslust“.

Für die feurige Bohnenpfanne benötigt ihr folgende Zutaten:

2 Dosen gebackene Bohnen

1 Dose Kidneybohnen

200 g Bacon (in Streifen geschnitten)

2 Zwiebeln

2-3 Knoblauchzehen

5 EL Ahornsirup

100 ml Barbecue-Sauce

1 EL Senf

Salz, Pfeffer

1/4 TL Paprikapulver, edelsüß

1/4 TL Chilipulver

1/4 TL Cayennepfeffer

1 gestr. TL gemahlener Kreuzkümmel/Cumin

Feurige Bohnenpfanne selber machen – Rezept:

Gebt zunächst die Kidneybohnen zum Abtropfen in ein Sieb. Schält und hackt währenddessen schon mal die Zwiebeln und schält die Knoblauchzehen. Gebt nun die Bacon-Streifen in eine große und ausreichend tiefe Pfanne und lasst diese bei hoher Temperatur und unter regelmäßigem Umrühren im eigenen Fett braten (auslassen).

Gebt dann die gehackten Zwiebeln dazu und dünstet sie in der Pfanne mit an. Weiter umrühren und schließlich den Ahornsirup dazu gießen. Wenn der Sirup zu karamellisieren beginnt, kommen auch die abgetropften Kidneybohnen sowie die gebackenen Bohnen mit in die Pfanne. Ordentlich umrühren, Senf und Barbecue-Soße dazugeben und wieder alles gut miteinander vermengen.

Schmeckt nun mit Salz und Pfeffer ab, würzt mit Chili-Pulver und Paprika, gebt Cayenne-Pfeffer dazu und rundet das Ganze mit dem Kreuzkümmel ab. Gründlich umrühren, den Knoblauch hineinpressen und – ihr ahnt es schon – rühren.

Erhitzt den Bohnentopf bei niedriger Temperatur, bis er köchelt, und lasst alles bei geschlossenem Deckel für rund 25–30 Minuten vor sich hin blubbern. Ab und an umrühren, ggf. nachwürzen, und fertig ist der feurige Bohnentopf!

Wir wünschen wie stets einen guten Appetit!