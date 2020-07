Männer-Essen: Die Sriracha Bacon Zwiebelringe – Kein Besuch im Asia-Restaurant ist vollkommen, wenn nicht wenigstens einmal die Sriracha-Flasche im Spiel ist, finden Chili-Fans. Die scharfe Sauce aus den Flaschen mit dem grünen Deckel und Vogelmotiv ist für viele Fast-Food- und Asia-Fans nicht mehr wegzudenken. Mit dem Veredler lassen sich aber auch noch andere Dinge anstellen, wie dieses Rezept zeigt: Sriracha-Bacon-Zwiebelringe

Das stammt vom deutschen Grill Kanal „BBQ aus Rheinhessen“, dessen Betreiber Jörn Rochow Woche für Woche mit spannenden Ideen vom Rost und aus dem Smoker aufwartet. Über 210.000 Fans konnte er damit schon gewinnen – Tendenz steigend (Stand: Juli 2020).

Mit den Sriracha-Bacon-Zwiebelringen könnten noch ein paar dazu kommen, die Teile sind heiß, in mehrfacher Hinsicht – und dabei so leicht zu machen. Dazu braucht ihr: vier Gemüseziebeln. Für jeden großen Zwiebelring benötigt ihr zudem je zwei bis drei Scheiben Bacon. Hinzu kommen:

Vier Esslöffel Honig sowie vier Esslöffel Sriracha-Sauce, ein Esslöffel Sojasauce sowie zum Verfeinern am Ende Ahornsirup oder Agavendicksaft. Last but not least solltet ihr noch ein paar Zahnstocher bereitlegen, um nötigenfalls den Speck an den Zwiebeln festzupinnen. Der Rest ist Videogucken und nachmachen. Guten Appetit!