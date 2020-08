Die perfekte Fusion aus Käse, Fleisch und Schärfe: Die Mozzarella Bacon Bombs – Es gibt nur wenig, was leckerer ist als saftiger, zartschmelzender Mozzarella. Sollte man zumindest meinen. Denn im Zusammenspiel mit Jalapenos, Bacon und Hackfleisch zeigt der Klassiker aus Büffelmilch unter den sogenannten Filata-Käsen erst, was er wirklich kann. Dies sind die Mozzarella Bacon Bombs – und die haben es im wahrsten Sinne des Wortes in sich.

Wer unserer kleinen Seite schon länger folgt, wird wissen, dass wir echte Fans des YouTube Kanals der „BBQ Pit Boys“ sind, die mit ihrem erfolgreichen Imperium zeigen, was am Grill so alles geht. Das ist auch in diesem Video einmal mehr der Fall, in dem das Beste aus gleich drei Welten zusammenkommt. Die Rezepte der Herren sind dabei so unkompliziert, dass man ihnen in der Regel selbst ohne Englischkenntnisse folgen kann.

Für die Mozzarella Bacon Bombs benötigt ihr lediglich:

Selbstverständlich Bacon, dazu Rinderhack und Schweinemett, nehmt am besten direkt gleich Gehacktes „halb und halb“. Mozzarella darf logischerweise nicht fehlen, ebenso wenig wie Jalapenos aus dem Glas. Für mehr Pep braucht ihr ein leckeres Relish – am besten aus Chilis oder zumindest aus Paprika, dazu SPG (Salz-Pfeffer-Knoblauchpulver) zum Würzen.

Rundet eure Einkaufsliste mit ein paar Zahnstochern ab, damit die Bomben nicht auseinanderfallen. MANN.TV dankt wie immer an dieser Stelle den „BBQ Pit Boys“ und wünscht den Lesern viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch schmecken!