Männer-Essen: Die Bacon Feuerkracher Jalapeno Poppers – Heizt den Grill an, heute gibt es scharf und saftig – ohne dabei allzu kompliziert zu werden. Hier sind die Bacon-Feuerkracher-Jalapeno-Poppers. Die bringen alles mit, was Fans von deftig-herzhaftem Grillgenuss mit der richtigen Schärfe schätzen: Jalapenos vereinen sich hier mit Speck, Hackfleisch und der richtigen Würzung zum perfekten Snack. Also Rost raus, es geht los.

Für diese Feuerkracher benötigt ihr in Sachen Würzung Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Cayennepfeffer und Paprikapulver sowie SPG (Salz-Pfeffer-Knoblauchpulvergemisch oder eine andere Gewürzmischung eurer Wahl mit Salz.) Hinzu kommen reichlich Frischkäse, Hackfleisch, Bacon und scharfe Sauce (zum Beispiel Chilisauce).

Selbstverständlich kommt ein solches Rezept kaum ohne Jalapeno-Chilischoten aus, irgendwo muss der ganze Segen ja rein – beziehungsweise drumherum gewickelt werden. Wie so oft in Sachen Grillrezepte verdanken wir diesen Genuss vom Grill den BBQ Pit Boys und ihrem sehr erfolgreichen Kanal. Grüße gehen raus.

Alle Rezepte der US-Grillexperten haben dabei eines gemeinsam: Selbst, wenn man nicht gut oder überhaupt kein Englisch spricht, kann man einfach den Handgriffen im Video folgen, solange man die Zutaten kennt. Das ist auch bei den Bacon-Feuerkracher-Jalapeno-Poppers nicht anders, MANN.TV wünscht also viel Spaß beim Nachgrillen und Genießen.