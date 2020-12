Männer-Essen: Der Bauarbeiter-Hackfleisch-Auflauf – Männer, aufgepasst. Wir haben für euch wunderbar deftiges Essen am Start zum Selbermachen. Nämlich einen reichhaltigen Hackfleisch-Auflauf, der jedem Mann den großen Hunger stillen kann. Bei diesem Gericht kommen Grillen und echtes Schmackofatz zusammen.

Perfekt, um auch im Winter noch mal den Grill anzuwerfen. Das Rezept stammt vom Berliner YouTuber Bobby auf seinem Kanal „030 BBQ“. Das passende Video dazu haben wir natürlich auch parat. Dort erklärt euch Bobby detailliert, wie ihr diesen Hackfleisch-Auflauf selbst zubereiten könnt. Wie ihr dabei sehen könnt, steckt so einiges in diesem Essen.

Denn neben einem Kilogramm Kartoffeln, kommen ein Kilo Rinderhackfleisch und Bacon dazu. Käse darf natürlich ebenso wenig fehlen wie etliche weitere Zutaten und natürlich: Gewürze, Gewürze, Gewürze. Die Zubereitung gestaltet sich dabei mehr als einfach. Hackfleisch und Bacon mit frischen Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen anbraten.

Kartoffeln vorkochen und in Scheiben schneiden. Alles dann in einer passenden Form schichten. Als letztes Käse und Frühlingszwiebeln on top – und ab damit zum Backen. Am Ende steht ein leckerer Hackfleisch-Auflauf für den großen Hunger auf dem Tisch. Also lasst euch von Bobby mit seinem Video auf „030 BBQ“ inspirieren und motivieren, jetzt in der kalten Jahreszeit das passende Essen zu zaubern.

Nachfolgend gibt es noch die komplette Zutatenliste … Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!

Zutaten:

1 kg Rinderhackfleisch

Bacon

Ca. 1 kg Kartoffeln

6 Eier

250 ml Sahne

500 g geriebener Käse

Frühlingszwiebeln

2 rote Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

Muskatnuss

Olivenöl zum Fetten der Form

Gewürze von der Spicebar: