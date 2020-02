Das Chili Chicken Sub

Autor: Bernhard Trecksel

Männer-Essen: Das Chili Chicken Sub – Knusprig gegrilltes Hähnchen und scharfe Chilis, das gehört einfach zusammen. Doch immer nur Brustfleisch, Wings oder Schenkel grillen und Knochen abnagen, das könnte irgendwann eintönig werden. Wie wäre es mal mit einem selbst gemachten Chickenburger bzw. Sandwich vom Feinsten? Wir haben die Ehre, euch das „Chili Chicken Sub“ an dieser Stelle präsentieren zu dürfen.

Das Rezept ist herrlich einfach und benötigt nur wenige, nicht zu ausgefallene Zutaten. Ihr braucht dafür lediglich Hühnerbrust, Sesamöl, Paprikapulver, schwarzen sowie weißen Pfeffer, Knoblauch, ein paar Hühnereier, Tomaten, milde und schärfere Chili-Schoten etwa Cayenne oder Jalapenos. Wer es noch milder mag, nimmt Spitzpaprika. Dazu kommen eure liebste BBQ-Soße und ein gutes, nicht zu hartes Weißbrot eurer Wahl als Sub.

Das war es auch schon, nun müsst ihr nur noch dem Video folgen – Englischkenntnisse sind dafür hilfreich, doch aufmerksames Schauen genügt vollauf. Das ist typisch für die Rezepte des genialen YouTube-Kanals der „BBQ Pit Boys“, die wir in unserem kleinen Herrenmagazin schon öfter präsentieren durften, als der Verfasser dieser Zeilen aufzuzählen in der Lage ist. Immer wieder können wir an dieser Stelle nur sagen: Herzlichen Dank für die tollen Rezepte, Jungs – euer Unternehmen ist nicht grundlos ein weltweiter Erfolg.

So bleibt uns wenig zu tun, außer euch viel Spaß beim Nachkochen zu wünschen und die Boys zu zitieren: „Heute Abend essen wir vom Feinsten, Martha!“