Männer-Essen: Coca-Cola Chicken selber machen – Wer sich ein wenig mit dem Thema Grillen – oder internationaler: „BBQ“ – auseinandergesetzt hat, der wird sicherlich schon einmal über den Namen Myron Mixon gestolpert sein. Allen anderen sei gesagt, dass es sich dabei um einen US-amerikanischen Starkoch und eine absolute Legende am Grill handelt. Vier Barbecue-Weltmeistertitel und der Spitzname „the winningest man in barbecue“ sprechen Bände.

Der Knabe ist so eine große Nummer, dass selbst heimische Grill-Helden wie Jörn Rochow vom YouTube-Kanal „BBQ aus Rheinhessen“ Myrons Rezepte nachkochen. Eines davon ist das berühmte Coca Cola Chicken. Und wie auch ihr das nachgrillen könnt, zeigt uns Jörn im folgenden Video.

Für das Cola Chicken mit Bacon benötigt ihr folgende Zutaten:

3 Hähnchenbrüste (möglichst groß)

400ml Coca Cola

2 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

Bacon Goodness Rub

15 Scheiben Bacon

BBQ Sauce nach Wahl

Cola Chicken mit Bacon – Rezept

Eines vorweg: Ihr solltet rechtzeitig anfangen, da ihr das Cola Chicken mindestens 24 Stunden einlegen müsst.

Jörn schneidet zunächst die Hähnchenbrüste ein paar Mal ein, damit die Marinade später so richtig schön einwirken kann, und legt das Fleisch in einen Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss.

Dann hackt er die Knoblauchzehen und Zwiebeln grob in Scheiben und gibt diese mit in den Beutel. Nun schüttet er die Cola ebenfalls mit in den Beutel und mengt alles ordentlich durch. Ab in den Kühlschrank damit und abwarten.

Am Tag darauf holt Jörn die Hähnchenstücke aus dem Beutel, tupft sie trocken und reibt sie mit dem Bacon Rub ordentlich ein. Flugs noch in Bacon gewickelt und schon geht's ab auf den vorgeheizten Grill damit.

Jörn benutzt dabei einen Mini Max sowie einen kabellosen Meater, mit dem er die Temperatur via App kontrollieren kann. Alles äußerst praktisch, aber nicht ganz günstig. Profi halt.

Bei eine Kerntemperatur von 56 Grad, wendet er die Chicken-Stücke einmal, wobei er die bereits angebratene Seite gleich noch mit BBQ-Sauce bestreicht. Grill nochmal dicht und die Soße kurz anziehen lassen.

Bei 62 Grad wendet Jörn die Stücke abermals und glasiert die andere Seite mit der Soße. Bei 67 Grad Kerntemperatur wird das Fleisch schließlich vom Grill genommen und darf etwas ruhen.

Das war es eigentlich schon. Und auch wenn ihr mit etwas weniger professionellem Equipment wohl nicht ganz so punktgenau grillen werdet wie Jörn im Video, müsste es mit etwas Grillgefühl und den Richtwerten auch bei euch klappen.

Wir wünschen wie immer einen Guten!