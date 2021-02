Männer-Essen: Cheeseburger-Suppe selber machen – Auch wenn wir in unserer kleinen Männer-Küche viel Wert auf traditionelle Gerichte legen, darf es durchaus auch gerne mal was Neues sein. Oder habt ihr schon mal eine „Cheeseburger Suppe“ geschlürft? Wir jedenfalls nicht, weshalb wir unbedingt dieses leckere Low Carb-Rezept vom YouTube-Kanal „Esslust“ mit euch teilen müssen! Und so geht’s:

Für die Cheeseburger Suppe benötigt ihr folgende Zutaten:

2 mittelgroße Zwiebeln

2–3 Knoblauchzehen

2 EL Öl

600 g Rinderhackfleisch

2 EL Tomatenmark

600–700 ml Rinderfond oder -brühe

2 Möhren

150 g geriebenen Cheddar

50 g geriebenen Emmentaler

2 Gewürzgurken oder 5 Cornichons

80 ml Sahne

Pfeffer und Salz

Paprika, edelsüß

Chilipulver

Getrockneter Dill

Cheeseburger-Suppe selber machen – Rezept:

Schält zunächst Knoblauch und die Zwiebeln. Letztere werden dann grob gehackt. Falls nicht schon so gekauft, den Käse reiben und die Gurken in kleine Würfel schneiden. Erhitzt nun das Öl in einem großen Topf, oder alternativ in einer hohen Pfanne, und bratet das Rinderhack darin unter regelmäßigem Umrühren krümelig an.

Hat das Hack schließlich Farbe angenommen, gebt ihr die Zwiebelstücke mit dazu und presst die geschälten Knoblauchzehen direkt in die Pfanne/den Topf. Alles ordentlich durchrühren und das Tomatenmark hinzugeben. Nochmals durchrühren und das Tomatenmark etwas anbraten lassen.

Als Nächstes gießt ihr das Ganze mit dem Rinderfond auf, oder greift alternativ zur Rinderbrühe. Gründlich verrühren, kurz aufkochen lassen und die Temperatur dann wieder verringern. Deckel auflegen, sodass dieser nicht ganz schließt, und die Suppe für 35–40 Minuten köcheln lassen.

Währenddessen könnt ihr schon mal die Möhren putzen und grob raspeln. Gebt nun den geriebenen Emmentaler zu dem geriebenen Cheddar und vermengt mit einer Gabel beide Käsesorten in einer Schüssel gründlich miteinander.

15 Minuten vor Ende der Garzeit nehmt ihr den Deckel von der Suppe und gebt die geriebenen Möhren und die gewürfelten Gurken in die Pfanne/den Topf. Gründlich unterrühren, Deckel wie gehabt wieder drauflegen und die Suppe weiterköcheln lassen.

5 Minuten vor Ende der Garzeit streut ihr die großzügig bemessene Hälfte der Käsemischung in die Suppe und rührt diese ein, bis der Käse geschmolzen ist. Sahne mit dazu gießen und mit Salz, Pfeffer, dem edelsüßen Paprika sowie Chilipulver würzen. Abermals gründlich umrühren, noch mal kurz aufkochen lassen und schon kann die Suppe vom Herd.

Bestreut die Portionen beim Servieren noch mit dem restlichen Käse, gebt auf diesen noch eine Prise Dill – und fertig ist die Cheeseburger Suppe.

Wir wünschen wie immer einen guten Appetit!