Männer-Essen: Cheeseburger Bombs selber machen – Die nächste Party kommt bestimmt, weshalb wir uns heute in unserer kleinen Männer-Küche einem ganz besonderen Snack widmen wollen: den Cheeseburger Bombs. Quasi kleine Cheeseburger, die als Fingerfood dargereicht werden. Der Dank für dieses tolle Rezept gebührt wie so oft dem Macher des YouTube-Kanals „Esslust“. And here we go …

Für die Cheeseburger Bombs benötigt ihr folgende Zutaten:

50–80 g Schinkenstreifen (alternativ Bacon)

500 g Hack, gemischt oder vom Rind

1 Zwiebel

Pfeffer und Salz

je 1 gehäufter EL Senf und Ketchup

eingelegte Paprikastreifen oder in Öl eingelegte, getrocknete Tomaten

eine große Rolle Pizzateig (alternativ selbst gemachter)

1 Ei und 1 Eigelb

geriebener Käse, z. B. Mozzarella

Gewürzgurke in Scheiben

Sesam

Cheeseburger Bombs selber machen – Rezept:

Schält zunächst die Zwiebel und schneidet sie in Würfel. Je nachdem ob ihr euch für eingelegte Paprikastreifen oder für eingelegte Tomaten entschieden habt, jene ebenfalls klein schneiden. Gebt die Schinkenstreifen nun in eine beschichtete Pfanne und bratet diese unter regelmäßigem Umrühren an. Gebt dann das Hackfleisch und die Zwiebeln dazu und würzt kräftig mit Pfeffer und Salz.

Bratet das Hack krümelig an und gebt den Inhalt der Pfanne anschließend in eine Schüssel. Dazu kommen nun der Senf und der Ketchup, die klein geschnittenen Paprikastreifen, bzw. eingelegten Tomaten, sowie ein Ei. Alles gründlich miteinander verrühren.

Rollt jetzt den Pizzateig aus und gebt portionsweise in etwa einen Esslöffel geriebenen Käse sowie einen ordentlichen Esslöffel der Hackmischung darauf. Stecht dann den Teig kreisförmig um das Käse-Hack-Häufchen aus – unser Videokoch stülpt dazu einfach eine kleine Dessertschüssel darüber und arbeitet mit dem Messer den vorgestanzten Kreis nach – , klappt ihn ringsum nach oben und drückt die Enden zusammen, sodass der Teig schließt. Gegebenenfalls zwischen den Händen noch etwas rundformen und schon habt ihr den ersten Rohling.

Wiederholt das Ganze, bis ihr die komplette Hackmasse aufgebraucht habt und legt eure vorbereiteten Cheeseburger Bombs dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Trennt nun das zweite Ei, verrührt das Eigelb und bestreicht damit die Oberseite des Teiges. Noch etwas Sesam darauf streuen und für 15 Minuten bei 210 Grad (Umluft 190 Grad) in den Ofen damit.

Sind eure Cheeseburger Bombs fertig gebacken, pikst ihr als – wortwörtlich – krönenden Abschluss noch ein paar Gewürzgurken mit einem Zahnstocher rein und habt den perfekten Partysnack.

MANN.TV wünscht wie stets einen guten Appetit!