Männer-Essen: Bacon Tarte mit Kartoffel-Käse-Füllung selber machen – Ihr habt einen zu trockenen Mund? Dann lest Folgendes einfach dreimal hintereinander: Bacon Tarte mit Kartoffel-Käse-Füllung. Hat nicht geholfen? Dann vielleicht so: Für diese herzhafte Tarte wird eine Kartoffel-Käse-Füllung mit krossem Bacon umhüllt. Immer noch nicht? Na, dann bleibt euch wohl nix anderes übrig, als das folgende Rezept zuzubereiten. Und wenn euch dabei immer noch nicht das Wasser im Munde zusammenläuft, dann seid ihr vermutlich tot.

Für die Bacon Tarte benötigt ihr folgende Zutaten:

4 Packungen Bacon zu je 100 g

500-600 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

200 g Cheddar (alternativ auch eine andere Käsesorte)

Salz und Pfeffer

Frischer Rosmarin

Bacon Tarte mit Kartoffel-Käse-Füllung selber machen – Rezept:

Reibt zunächst den Käse und putzt die Kartoffeln ordentlich, da diese anschließend mit der Schale in einen Topf mit Wasser gegeben werden. Wer das nicht mag, kann seine Knollen aber natürlich auch schälen. Kocht die Kartoffeln nun für lediglich 8 bis 10 Minuten.

Nehmt eine Pfanne, oder je nach Küchenausstattung eine Tarte-Form, und verteilt den Bacon fächerförmig, längs von der Mitte aus zum Rand gelegt, etwas überlappend ringsherum, sodass die Enden über dem Rand der Pfanne hängen. Da ihr die Streifen stets in der Mitte der Pfanne anlegt, entsteht dort zwangsläufig ein kleiner Schinkenberg. Klingt lecker, aber damit dieser nicht zu hoch wird, legt ihr am besten jeden vierten Streifen etwas höher an. Blöd zu erklären, im Video aber gut zu sehen.

Habt ihr die Pfanne schließlich ringsherum mit Bacon ausgefüllt, schneidet ihr als Nächstes die bereits gekochten und etwas abgekühlten Kartoffeln in Scheiben und verteilt diese ebenfalls überlappend, ringförmig auf dem Bacon. Belegt auch noch die Mitte und würzt anschließend mit Salz und Pfeffer. Verteilt nun noch ein paar Rosmarin-Nadeln auf den Kartoffeln und gebt eine dicke Schicht geriebenen Käses darüber.

Es folgt ein weiterer Kartoffelscheiben-Ring, diesmal aber kleiner, sodass außen ein Rand frei bleibt. Auch hier wieder die Mitte mit ein paar Scheiben füllen und abermals mit Salz, Pfeffer sowie Rosmarin würzen und geriebenem Käse bestreuen.

Klappt nun die überhängenden Bacon-Hälften ringsherum um, und legt diese zur Mitte hingezogen und etwas angedrückt auf den Käse, bis schließlich die gesamte Füllung eingehüllt ist.

Nun kann die Tarte auch schon in den Ofen. Die Backzeit beträgt 40 Minuten, wobei das Ganze für die ersten 20 Minuten bei 175 gebacken wird. Danach erhöht ihr die Temperatur für die weiteren 20 Minuten auf 200 Grad.

Ist die Tarte schließlich fertig gebacken, nehmt ihr sie aus dem Ofen und einen Topfdeckel zur Hilfe, um das Fett abzugießen. Schnappt euch dann einen passenden Teller, legt ihn auf die Tarte in der Pfanne und dreht diese dann mit einer schnellen Bewegung um, sodass die Tarte nun auf dem Teller liegt.

Und das war es auch schon wieder. Wir wünschen euch wie immer, diesmal auf Finnisch: hyvää ruokahalua.