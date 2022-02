Rezept: Bacon Burger Whiskey Shots – Treue mann.tv-Leser wissen, dass wir des Öfteren auch leckere Rezepte posten, bei denen nicht nur Männerherzen höher schlagen. Gerade, wenn es ums Grillen geht, haben wir schon so manche Perle des BBQ aus den Weiten des Netzes gefischt. So wird sich der eine oder andere hier sicher an die Bierdosen-Bacon-Burger erinnern, die mit allerlei Leckerem gefüllt wurden.

Was aber, wenn ihr gerade keine Bierdosen zur Hand habt, um das Hack und den Bacon in die richtige, befüllbare Form zu bringen? Überhaupt kein Problem: Die BBQ Pit Boys, die auch hinter dem Bierburger stecken, wissen Abhilfe: Nehmt einfach Shotgläser, das hat auch den Vorteil, dass ihr bei der Burgerfertigung dann und wann einen Kurzen zur Brust nehmen könnt. Und wenn die Meisterwerke erstmal fertig sind, dann heißt es füllen, füllen, füllen – womit, seht ihr hier.