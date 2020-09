Männer-Essen: Backkartoffeln einmal anders im „Idaho Sunrise“-Stil – Die Backkartoffel. An diesem absoluten Evergreen lässt sich kaum etwas verbessern, oder? Wie wäre es mit einer Backkartoffel, bei der in eurem Mund wortwörtlich die Sonne aufgeht, weil sie ein komplettes Frühstück darstellt? Hier ist das Rezept für die Backkartoffel „Idaho Sunrise“, die euch mit ihrem saftigen Herzen verzaubern wird.

Das Rezeptvideo für die Backkartoffel „Idaho Sunrise“ liefert uns der Kanal „Esslust“, der uns diesen Appetithappen in allen Arbeitsschritten näherbringt. Auch wird uns der Grund für den Namen dieser Kartoffelspezialität erklärt: Die Backkartoffel „Idaho Sunrise“ heißt wohl vermutlich so, weil in ihrer ausgehöhlten Hülle ein Ei wartet, das ein wenig an den Sonnenaufgang erinnert.

Auch in preislicher Hinsicht hat sie ein sonniges Gemüt, benötigt man doch nur eine kleine Handvoll äußerst günstiger Zutaten für den ganz großen Genuss. Dafür braucht ihr mehrere Kartoffeln, möglichst groß, ein paar Schinkenwürfel, geriebenen Käse eurer Wahl – wer es milder mag, greift zum Mozzarella, deftiger wird es mit Cheddar, Gouda oder Emmentaler. Dazu Eier und Schnittlauch. Wer mag, schmeckt mit Pfeffer und Salz ab.

Der Rest dieses verblüffend einfachen Rezepts wird uns im Video von „Esslust“ nähergebracht – mehr als die genannten Zutaten, ein paar nasse Küchentücher sowie eine Mikrowelle benötigt ihr dafür nicht. Guten Appetit!