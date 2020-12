Männer-Backstube: Das Bacon-Käse-Bier-Brot – Bacon, Käse, Bier und Brot – eine ganze Mahlzeit, komprimiert zu einem ebenso köstlichen wie schön anzusehenden Laib. Besser geht es doch gar nicht, wenn man Lust auf einen ebenso herzhaften wie schnell zubereiteten Imbiss vom Grill hat. Das finden auch die bekannten „BBQ Pit Boys“ auf YouTube. Die Herren mit dem erfolgreichen Grillkanal liefern immer wieder einfache, aber schmackhafte und sättigende Leckereien vom Rost.

Das ist auch mit dem „Bacon Cheese Beer Bread“ nicht anders. Verantwortlich dafür zeichnet ein gewisser Wolfman, seines Zeichens Chapter-Mitglied des weltweiten Grillvereins der Pit Boys, der wie ein Biker-Club organisiert ist. Wolfmans Brot ist ganz einfach zu machen, vorausgesetzt, man verfügt über die Zutaten. Dafür braucht ihr:

Mehl, Salz, Bacon-Aroma, SPG (Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver), gehackte Zwiebeln, Maismehl, zerbröselte Käsecracker, ausgelassenen Bacon, geriebenen Käse, ein Hühnerei, etwas frische Petersilie, Ölspray oder Butter – um die Form einzufetten – sowie eine Flasche Bier eurer Wahl. Zur Zubereitung: Gebt wie im Video zu sehen Zucker, Baconpulver, Käsecracker-Brösel, Maismehl und das Getreidemehl in eine Schüssel. Würzt mit SPG.

Vermengt alles gut miteinander. Gebt dann das Bier hinzu und verrührt das Ganze, bis ihr einen geschmeidigen, leicht klebrigen Teig erhaltet. Nun kommen die gehackten Zwiebeln, der Reibkäse sowie der Bacon hinzu. Wieder alles gut durchrühren, damit sich die Zutaten im Teig gleichmäßig verteilen. Im nächsten Schritt folgen das Ei sowie die Petersilie. Fettet nun eine Kastenform mit dem Spray (oder Sonnenblumenöl, Butter, etc.) ein.

Noch etwas Käse zum Überbacken drüberstreuen und ab in den Ofen mit eurem „Bacon Cheese Beer Bread“, am besten rustikal in einen Steinofen oder Kugelgrill, sonst im normalen Backofen. Temperatur: 175 Grad Celsius. Dauer: eine Stunde. Holt das Meisterwerk danach aus dem Ofen – es ist angerichtet.