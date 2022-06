Lebensmittel: Supermärkte heben weiter Preise an – Die in allen Bereichen stetig steigenden Preise belasten Verbraucher immens. Dies gilt auch bei vielen Lebensmitteln, wo derzeit weiter an der Preisschraube nach oben gedreht wird. So haben im aktuellen Fall viele Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka deutschlandweit etliche Produkte teurer gemacht.

Laut „Focus Online“ ist bei über 50 Produkten innerhalb einer Woche der Preis gestiegen. „Focus Online“ hat diesbezüglich zudem die Lebensmitteln genannt, die die markantesten Preisanstiege verzeichnen. Demnach stieg zum Beispiel bei Aldi Süd der Preis für Fruchtquark Erdbeere der Eigenmarke Milsani um satte 50 Cent von 99 Cent auf 1,49 Euro. Generell ist ein starker Anstieg der Preise bei Speisequark auszumachen.

Kühltheken-Lebensmittel, Fleisch und Kaffee

So kosten 500g Speisequark 1,39 Euro, also 40 Cent mehr als zuvor. Auch eine 250-Gramm-Packung Magerquark ist mittlerweile doppelt so teuer wie zuvor, nämlich 70 Cent statt 36 Cent. Recherchen von „Focus Online“ zeigen hierbei, dass der Preis bei Quark-Produkten innerhalb nur eines Monates das zweite Mal erhöht wurde.

Wesentlich teuerer sind zudem Kühltheken-Lebensmittel geworden. Laut „Focus Online" betrifft dies rund 20 Produkte. Aber auch die Preise für Fleisch und Kaffee sind in den Supermarkt- und Discounter-Ketten gestiegen. Und ein Ende der Preisexplosionen ist im Lebensmittelbereich derzeit nicht in Sicht.

Nachfolgend findet ihr weitere Produkte, die nach Informationen von „Focus Online“ in der letzten Woche im Preis gestiegen sind.

Rewe: Sahnejoghurt nach griechischer Art von „Ja“ von 1,99 Euro auf 2,19 Euro (Rewe)

Fruchtquark von „Linessa“ von 1,19 Euro auf 1,49 Euro (Lidl)

Joghurt der Eigenmarke „Ja“ von 49 Cent auf 65 Cent (Rewe)

Skyr der Eigenmarke „Milsani“ von 1,19 Euro auf 1,69 Euro (Aldi)

Gelbwurst „Mein Bayern“ von 1,99 Euro auf 2,29 Euro (Edeka)

Fruchtjoghurts um 6 Cent erhöht: Edeka ("Gut & Günstig"), Rewe ("Ja"), Aldi Nord ("Milsani") und Norma ("Landfein") von 29 Cent auf 35 Cent

Konfitüre: No-Name um zehn Cent, Marken-Produkte bis zu 30 Cent teurer.

Cornflakes : No-Name um 30 Cent, Marken-Produkte bis zu 60 Cent teurer.

Backpulver : 9 Cent teurer

Oliven : bis zu 40 Cent teurer

