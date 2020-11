Mann entfesselt „Käse-Apokalypse“ am Schoko-Brunnen

Lebensmittel außer Kontrolle: Mann entfesselt „Käse-Apokalypse“ am Schoko-Brunnen – Ein absolutes Plus für jedes köstliche Buffet ist natürlich ein Schokobrunnen, auch Schokoladenfontäne genannt. Ihr wisst schon, die dekorativen Tischzieren, in deren schokoladige Ströme man Früchte und andere Leckereien eintauchen kann. Kann man die Dinger eigentlich auch mit Käse befüllen? Man kann, sollte aber wissen, wie. Sonst ergeht es einem wie dem jungen Mann aus diesem Video – und man macht ein trauriges Gesicht.

Muk-Bang. Ältere Semester werden wohl wenig mit dem immer noch beliebten Food-Trend aus Südkorea anfangen können. In dem Wort vereinen sich die beiden koreanischen Begriffe für Essen und Senden – sprich: Man schaut sich Videos an, in denen Menschen mit Genuss riesige Portionen knusprigen, saftigen oder sonst wie sinnlichen Essens genießen. Dabei kommt besonders den Schlürf- und Kaugeräuschen besondere Bedeutung zu.

Einige der Videomacher haben mehrere Millionen Fans, nicht nur in ihrer Heimat. Ein kleinerer Muk-Bang-Kanal ist „Tasty Hoon“. Der Herr im Hawaiihemd erfuhr unlängst virale Berühmtheit, die er sich mit seiner überschaubaren Anzahl von rund 67.000 Abonnenten (Stand: 3. November 2020, 13:00 Uhr) so sicher auch nicht erträumt hatte. Im Zuge eines Videos jedenfalls befüllte er einen Schokobrunnen mit geschmolzenem Käse.

Allerdings hatte „Tasty Hoon“ nicht bedacht, dass Käse schon nach kurzer Zeit erstarrt, wenn er nicht konstant warmgehalten wird. Die Temperaturen, die so eine Schokofontäne entwickelt, reichen dazu offenkundig nicht aus – was die motorisierte Schnecke des Brunnens dann mit dem zementierten Käse anfängt, entbehrt zusammen mit dem Gesichtsausdruck des Videoerstellers nicht einer gewissen Situationskomik, die auch die großen Slapstick-Klassiker nicht besser hinbekommen haben.

Vielleicht hat der Mann das Ganze ja auch genauso bedacht – man darf sich jedenfalls schon wundern, warum er den Brunnen nicht einfach abgeschaltet hat.