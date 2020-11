Burger King empfiehlt Kauf bei Konkurrent McDonald's – Es ist ein Jahrzehnte währender Kampf um die Fast-Food-Kunden zwischen den Branchengiganten Burger King und McDonald's. Dabei wurde der Konkurrenz auch immer wieder bei diversen Werbeaktionen ein Seitenhieb verpasst. Doch die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Nun hat der Fast-Food-Konzern Burger King einen bemerkenswerten wie überraschenden Appell an seine Kunden gerichtet.

Via Twitter rief Burger King nämlich dazu auf, künftig bei anderen Fast-Food-Ketten einzukaufen, etwa beim direkten Rivalen McDonald's oder auch bei Pizza Hut oder Taco Bell. „Bestellt bei McDonald's“ steht es da in großen Lettern und es hat einen ernsten Hintergrund. Denn wie wir es alle täglich mitbekommen, setzt die Corona-Pandemie ganz besonders der Gastronomie zu, die mit schweren finanziellen Ausfällen zu kämpfen hat.

Auch die Fast-Food-Ketten haben es schwer, in diesen Zeiten durch die einschneidenden Corona-Maßnahmen Umsätze zu generieren. Besuche in den Filialen sind untersagt. Da bleiben nur der Drive-In, die Drive-Thru-Services oder Lieferungen vor die Haustüre. Burger King zeigte sich deshalb nun solidarisch und rief generell dazu auf, alle Restaurants und deren Mitarbeiter durch Bestellungen zu unterstützen.

https://twitter.com/BurgerKingUK/status/1323246831686606851/photo/1

Ganz egal, ob Burger King selbst oder eben die Konkurrenz. Burger Kings Social-Media-Team zum Aufruf: „Wir hätten auch nie gedacht, dass wir das schreiben“, allerdings zähle für sie aktuell nur, dass man die Gastronomie in Corona-Zeiten unterstützen müsse. Burger King mit einem Augenzwinkern weiter: „Sich einen Whopper zu holen, ist natürlich immer am besten, aber auch ein Big Mac ist nicht so schlimm.“ Eine coole, wichtige und solidarische Aktion.

Wir alle sollten dabei aber auch unsere lokalen Restaurants und Lieferdienste direkt unterstützen. Schließlich können wir uns über Online-Dienste wie Lieferando oder den direkten Anruf beim Lieferservice des Lieblingsrestaurants unsere Pizzen, Burger oder was auch immer nach Hause liefern lassen. Das füllt den Magen – und die Kassen der Gastronomie!

Quelle: chip.de