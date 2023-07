Kunden sind erzürnt: McDonald‘s nimmt große Anpassung vor – Mitunter müssen Fast Food-Giganten wie McDonald‘s ihr Sortiment umstellen oder Anpassungen unterziehen. Nicht allen Kunden schmeckt das, im wahrsten Wortsinne. In der jüngeren Vergangenheit wurde bei McDonald‘s einiges geändert – und nicht mit jeder dieser Maßnahmen sind die Kunden zufrieden. Besonders eine Neuerung ist dabei laut einem Medienbericht Stein des Anstoßes.

Wie das Portal „Der Westen“ erläutert, gab es bei McDonald‘s nicht erst in der jüngeren Vergangenheit, sondern schon vor Jahren einige Änderungen. Die bekannteste dürften wohl die SB-Terminals sein, an denen die Kundschaft ihre Speisen bestellen und auch bezahlen kann. In den letzten Wochen hingegen hatten immer wieder Berichte über McDonald‘s die Runde gemacht, weil das Unternehmen bestimmte Burger und andere Rezepturen wie bei Soßen geändert hatte.

Was manche Kunden ebenfalls irritierte:

Die Zusammenarbeit des Fast Food-Giganten mit der Rapperin Shirin David für einen McFlurry (MANN.TV berichtete). Doch keine dieser Änderungen rief solchen Unmut bei der Kundschaft hervor, wie die Maßnahmen des Unternehmens, um den Auflagen der EU in Sachen Kunststoffe Genüge zu tun. Denn die Richtlinien der Europäischen Union verpflichten seit kurzem Lokale wie McDonald‘s dazu, den Plastikgebrauch auf ein Minimum zu senken.

Logischerweise davon betroffen: Geschirr oder Strohhalme. Diese dürfen nur noch aus Papier respektive Holz angeboten werden. Doch wer schon einmal Papierstrohhalme oder Holzgabeln genutzt hat, weiß, dass diese nicht immer geschmacksneutral sein müssen. Etwas, das auch Teilen der Kundschaft bei McDonald‘s nicht zusagt.

So beschwerten sich Gäste auf der Facebook-Seite des Fast Food Riesen:

„Ich finde es richtig gut, dass ihr auf Plastik verzichten wollt. Aber es gibt Sachen, da wäre Plastik besser geeignet. Euer Salat war mal so lecker, jetzt schmeckt er nur noch nach Pappe und Holz wegen der Holzgabel“, so eine Kundin in den sozialen Medien. Sie fährt fort: „Die Strohhalme nehme ich schon gar nicht mehr mit, weil diese Papierteile einfach nur ekelhaft sind und nun gibt‘s auch noch Pappdeckel für Getränke. Euren McFlurry hole ich mir wegen des Holzlöffels auch nicht mehr. Was soll das?“

Sie erhält Schützenhilfe von einer anderen Kundin. Die wundert sich: „Ist das richtig, dass es jetzt gar keine Strohhalme mehr bei euch gibt und man jetzt die Softdrinks über diese Deckelöffnung trinken soll? Genau das wurde mir gerade im Drive In gesagt. Der Deckel hält nicht, springt jedes Mal ab wenn man den vollen Becher greift, die Öffnung weicht auf und man hat noch mehr Papiergeschmack im Mund als mit den Strohhalmen. Ich bin total für Umweltschutz, aber gar keine Strohhalme mehr zu nutzen, ist doch auch keine Lösung.“

Nicht alle Kunden diese Ansichten:

So wiesen einige andere Nutzer die Kritiker darauf hin, dass man bei McDonald‘s nunmehr gegen Pfand auch einen Mehrwegbecher erhalten könne. Andere empfehlen den kritischen Kunden, doch einfach eigene Strohhalme oder mitgebrachtes Besteck zu verwenden, wenn ihnen Pappe und Holz nicht zusagen.

Quelle: derwesten.de