Krebserregend und genotoxisch: Rückrufaktion von Reis wegen giftiger Schimmelpilze – Nachdem bei den Produkten gesundheitsschädliche Schimmelpilz-Gifte nachgewiesen wurden, startete der niederländische Lebensmittelhersteller Van Sillevoldt Rijst B.V. eine große Rückrufaktion für diverse Reissorten aus dem Hause. Verkauft wurden diese hierzulande beim Discounter Lidl.

Wie das Unternehmen mitteilte, seien bei den Produkten „Golden Sun Basmati Reis, 1kg“ und „Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 1kg“ erhöhte Aflatoxingehalte festgestellt worden.

Aflatoxine werden der „European Food Safety Authority“ zufolge von zwei Schimmelpilzarten der Gattung Aspergillus gebildet. Diese kommen zwar vor allem in Regionen mit feucht-warmem Klima vor, mit Blick auf den Klimawandel wird jedoch erwartet, dass sich das Vorhandensein von Aflatoxinen in Lebensmitteln in Europa ausweiten wird.

„Da Aflatoxine nachweislich genotoxisch und karzinogen wirken, sollte ihre Aufnahme über Lebensmittel so niedrig wie möglich gehalten werden.“

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gehören Aflatoxine zu den stärksten in der Natur vorkommenden Giften und weisen ein hohes krebserregendes Potenzial auf. In einem FAQ auf der BFR-Webseite heißt es:

„Bei oraler Aufnahme können sie in höheren Konzentrationen in erster Linie Nieren, Leber und das ungeborene Leben schädigen. Außerdem können Aflatoxine das Erbgut schädigen, das heißt sie wirken genotoxisch.“

Solltet ihr also in letzter Zeit beim Lidl Reis gekauft haben, überprüft unbedingt, ob es sich dabei um die genannten Produkte handelt.

Im Falle des „Golden Sun Basmati Reis, 1kg“ sind die Margen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.01.2023, 08.01.2023, 18.01.2023 - 20.01.2023 betroffen.

Bei dem Produkt „Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 1kg“ geht es um folgende Mindesthaltbarkeitsdaten: 10.05.2023 - 12.05.2023, 17.05.2023 - 21.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 07.06.2023, 08.06.2023.

Nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde der Reis in Filialen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft.

Werdet ihr fündig, könnt ihr die Produkte in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Quellen: tag24.de , bfr.bund.de , efsa.europa.eu