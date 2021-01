Männer-Essen – Königsberger Klopse selber machen: Heute haben wir in unserer kleinen Männerküche ein Rezept für euch parat, das die meisten sicherlich bloß noch aus der Dose kennen: Königsberger Klopse. Klingt im ersten Moment recht aufwendig, ist es aber gar nicht, wie uns der Videokoch vom YouTube-Kanal „ichkocheheute“ anschaulich demonstriert. Also, alles Nötige eingekauft und ran an den Herd!

Für Königsberger Klopse benötigt ihr folgende Zutaten:

Für die Klopse:

750 Gramm Hackfleisch (halb Rind/halb Schwein)

1 Brötchen vom Vortag

100 Milliliter warme Milch

50 Gramm Paniermehl

2 Eier

2 Sardellenfilets

1 Zwiebel

1 gehäufter Esslöffel Senf

Salz & Pfeffer

Für den Kochsud:

2 Liter Wasser

200 Milliliter Weißwein

Je 3–4 Nelken, Piment- & Pfefferkörner

2–3 Lorbeerblätter

Ca. 1 Esslöffel Salz

Für die Kapernsoße:

800 Milliliter Kochwasser

100 Milliliter Sahne

Je 40 Gramm Mehl & Butter

1–2 gehäufte Esslöffel Kapern

Salz, Zucker & Pfeffer

Königsberger Klopse selber machen – Rezept:

Übergießt zunächst ein altbackenes Brötchen vom Vortag mit der warmen Milch und lasst es einweichen. Schält nun die Zwiebel und schneidet sie in feine Würfel. Gebt diese dann zusammen mit zwei Eiern, den Sardellenfilets sowie einem gehäuften Esslöffel Senf zu dem Hackfleisch in eine Schüssel. Drückt das eingeweichte Brötchen gut aus und ebenfalls ab in die Schüssel damit. Abschließend kommen noch das Paniermehl und je eine gute Prise Salz und Pfeffer hinzu.

Verknetet das Ganze gut miteinander, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben, und formt dann zwölf idealerweise gleich große Bällchen aus der Masse, bis diese schließlich aufgebraucht ist. Dabei hilft es, die Hände immer mal wieder mit etwas Wasser anzufeuchten.

Gebt für den Kochsud nun zwei Liter Wasser in einen Topf und gießt den Weißwein hinzu. Es folgen ein paar Nelken, Piment und Pfefferkörner, zwei bis drei Lorbeerblätter sowie eine gute Prise Salz. Kocht das Wasser auf und reduziert dann die Hitze, bis es nur noch sanft vor sich hinsimmert. Kurz zur Erklärung: Simmern bezeichnet den Garvorgang in heißer Flüssigkeit kurz unter dem Siedepunkt. Sprich, das Wasser wallt im Topf, ohne aber zu blubbern.

Legt die Klopse ins Wasser und lasst diese für 15 bis 20 Minuten darin garen. Schwimmen die Fleischbällchen schließlich an der Oberfläche, sind diese fertig und der Topf kann vom Herd.

Schöpft von dem Kochwasser 800 Milliliter ab und stellt diese zunächst beiseite. Schnappt euch nun einen zweiten Topf und lasst die Butter darin bei niedriger bis mittlerer Hitze schmelzen. Fängt die Butter schließlich zu schäumen an, kommt das Mehl hinzu. Rührt das Ganze mit einem Schneebesen glatt und lasst es ungefähr eine Minute unter stetem Rühren anschwitzten.

Gießt das bereitgestellte Kochwasser dazu und verrührt alles mit einem Schneebesen möglichst klumpfrei. Die Soße zum Kochen bringen und 5 Minuten köcheln lassen. Zum krönenden Abschluss gebt ihr noch die Kapern hinein (die ihr natürlich auch weglassen könnt), die Sahne sowie je eine Prise Salz, Zucker und Pfeffer.

Abermals gut durchrühren, den Topf vom Herd nehmen und schon könnt ihr die Königsberger Klopse mit ordentlich Soße und klassischerweise Salzkartoffeln als Beilage auf einem Teller anrichten. Wer mag, garniert noch mit Petersilie.

MANN.TV wünscht euch wie immer einen guten Appetit.