Männer-Essen: Wikingertopf selber machen – Man kann sich dieser Tage ja nie so ganz sicher sein, aber wir hoffen ganz einfach mal, dass man das folgende Gericht noch so nennen darf. Heute gibt es in unserer kleinen Männer-Küche nämlich leckeren Wikinger-Topf. Und wie ihr den ganz einfach selber zubereitet, das erfahrt ihr jetzt.

Für den Wikingertopf benötigt ihr folgende Zutaten:

500 g Rinderhackfleisch

1 Ei

1 TL Senf

1 TL Paprikapulver, edelsüß

Pfeffer

Salz

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

500 ml Gemüsebrühe

200 g Sahne

3 Möhren

200 g Erbsen (TK)

1 TL Thymian

1 Zitrone

½ Bund Petersilie

Wikingertopf selber machen – Rezept:

Gebt das Hackfleisch zusammen mit dem Ei, Senf sowie dem Paprikapulver in eine Schüssel und würzt zusätzlich mit Salz und Pfeffer. Verknetet das Ganze ordentlich und formt aus der Masse walnussgroße Hackbällchen.

Diese bratet ihr in einem Topf (eine ausreichend hohe Pfanne geht natürlich auch) von allen Seiten an, bis die Hackbällchen rundum Farbe genommen haben. Gebt nun eine gehackte Zwiebel sowie zwei fein gewürfelte Knoblauchzehen hinzu und schwitzt diese an. Übergießt das Ganze nun mit der Gemüsebrühe und Sahne.

Schneidet die Möhren in Scheiben und gebt diese dann zusammen mit den Erbsen in den Topf. Ein Teelöffel Thymian mit rein, abermals salzen und pfeffern und je nach Geschmack frischen Zitronensaft hinzugeben. Die frisch gehackte Petersilie darf ebenfalls nicht fehlen, alles ordentlich umrühren und für gut 15 Minuten garen lassen.

Bei Bedarf lässt sich die Soße mit einem Teelöffel Johannisbrot- oder Guarkernmehl andicken, alternativ lasst ihr den Topf bei niedriger Hitze einfach etwas länger ziehen.

Und das war’s tatsächlich schon. Wir wünschen stilgerecht God appetitt.