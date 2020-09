Jack Daniel’s Tennessee Apple: Fruchtig-würzige Cocktails (nicht nur) für Herbst & Winter – Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür, der Herbst nähert sich mit Riesenschritten. Eine schöne Zeit, um vor dem Kamin einen leckeren, herbstlichen Cocktail zu genießen oder sich im Wohnzimmer einen Longdrink zu gönnen. Bei Jack Daniel’s hat man nämlich unlängst den Apfel für sich entdeckt – mit dem Tennessee Apple treffen Bourbon und fruchtiger grüner Apfel aufeinander – eine schöne Grundlage für herbstliche Cocktails.

Dass der Tennessee Apple für Fans von aromatisiertem Bourbon eine feine Sache ist, davon durften wir uns bei MANN.TV schon vor längerer Zeit überzeugen und waren angetan. Dass so ein fruchtig-frischer Apfel-Bourbon von daher eine tolle Grundlage für herbstliche Cocktail- und Longdrink-Ideen bildet, verwundert uns daher nicht, die milde Kombo aus beidem hat den Verfasser vom Fleck weg überzeugt.

Kurzerhand hat man nun für den kommenden Herbst/Winter bei Jack Daniel’s zwei Drinks gemixt, die wir euch nach eigener Erprobung an dieser Stelle ans Herz legen möchten:

Erstens den „Jack Apple Spicy Highball“, in dem sich Frucht und Würze mit etwas Säure vereinen und euch so die Kälte aus den Knochen glühen, etwa auf der nächsten Silvesterfete oder in der Skihütte: Gebt dazu 4 cl Tennessee Apple mit 1 cl Zitronensaft in einem Highballer-Glas auf Eis, füllt den Rest des Glases mit Ginger Ale auf – und garniert mit einer Zitronenspalte am Glasrand sowie einem Hauch Muskat. Eine schöne Fusion!

Oder ihr probiert den „Jack Apple & Tonic“, den ihr jederzeit und ohne Vorkenntnisse und Spezial-Zutaten mixen könnt. Etwas für die unter euch, die es zudem ein bisschen bitterer mögen: Gebt einfach 4 cl Jack Daniel’s Tennessee Apple auf Eis, füllt mit Tonic Water auf und verziert euer Glas mit ein paar Apfelscheiben. Wohl bekomm’s!

PS: Zwei weitere schöne Drink-Ideen für abgewandelte Klassiker mit dem Tennessee Apple, nämlich Manhattan und Old Fashioned, findet ihr unten im Video.