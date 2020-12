Jack Daniel’s startet Kunst-Wettbewerb für Kreative – Wer unser kleines Männermagazin regelmäßiger verfolgt, wird sich möglicherweise entsinnen, dass wir dann und wann auch leckere Cocktail-Rezepte für den Jack Daniels Tennessee Apple gebracht haben, weil wir Fans des würzigen Apfel-Bourbon-Mixes sind. Gerade im Winter. Da liefern wir auch gerne eine Meldung für eine tolle, kreative Aktion für Whiskey-Fans nach – zumal dabei auch noch Spendengelder für die corona-leidende Kunstszene fließen.

Denn seit dem 15. Dezember 2020 läuft die erste Creative Competition von Jack Daniels Tennessee Apple. Wer volljährig ist und sich gerne kreativ austoben möchte, darf den Jack Apple in einer Eigenleistung in Form eines Kunstwerks verewigen, sei es in Form eines Bildes, Statue, Kurzfilms, Stencil, egal wie – die charakteristische Flasche des Bourbons soll man dabei u. a. in Szene setzen.

Für die ersten drei Plätze winkt ein Preisgeld von insgesamt 2000 Euro.

Damit nicht genug: Jack Apple spendet das Äquivalent der Gewinnsumme an „Viva con Agua Arts“ – die Veranstalter des Hamburger Kunst-, Musik-, und Kulturfestivals Millerntor Gallery. Gerade in der Corona-Zeit ein feiner Zug. Ab dem 15.1.2021 wird der Künstler Bobbie Serrano zusammen mit der Jury, der er vorsteht, über die Kunstwerk-Finalisten befinden.

Auf „www.jackdaniels.com“ erfolgt dann das Publikumsvoting. Eure Aufgabe bei dem Wettbewerb, solltet ihr Interesse haben: „Eckige Flasche. Knackiger Apfel. Setze die ikonische Flaschenform und den knackig-grünen Apfel von Jack Apple in Szene.“ Weitere Einschränkungen oder Auflagen gibt es nicht, eurer Kreativität und Fantasie sind ausdrücklich keine Grenzen gesetzt.

Zwischen dem 15. Dezember 2020 und dem 15. Januar 2021 könnt ihr eure Vision auf dieser Seite hochladen. Egal, ob in Foto- oder Filmform, Hauptsache, ihr inszeniert euer Kunstwerk. Wichtig dabei: Nur Beiträge von über 18-Jährigen können gewertet werden. Sobald Finalisten feststehen, werden die Kunstwerke auf der Aktionswebseite vorgestellt.

Die finale Wahl beginnt dann ab dem 20. Januar 2021. MANN.TV wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg!