Irrtum beim Lieblingsnudel-Klassiker: Es gibt gar keine Spaghetti Bolognese – Liebt ihr auch den absoluten Klassiker unter den Nudelgerichten, Spaghetti Bolognese? Eine Kombination aus Spaghetti und der wohlschmeckenden Fleischsauce, die einfach jeder kennt und die insbesondere Kinder lieben. Dabei handelt es sich gewissermaßen um ein „Geistergericht“ – es gibt nämlich gar keine „Spaghetti Bolognese“. Zumindest nicht in der Kombination, wie man sie kennt, wie ein Artikel erläutert.

Beim „Stern“ wurde eine Klarstellung veröffentlicht, welche offenbart, dass es sich bei den vermeintlichen „Spaghetti Bolognese“ um das weltweit wohl am meisten verfremdete Gericht handelt. So wird es in etlichen Versionen auf dem Globus hergestellt – und so manche davon misshandelt die Rezeptur der Sauce regelrecht mit Zutaten wie großen Mengen Schlagsahne oder Tomatenketchup. Erstere Variante ist nach Bologneser Art nur in Form eines Schusses Sahne erlaubt, wenn man die Sauce für pasta secca, also Hartweizennudeln kocht.

Doch worin liegt er jetzt, der Irrtum?

Fest steht: Ja, es gibt natürlich eine italienische, klassische Saucenrezeptur, „ragù alla bolognese“. Ein so beliebter Saucenklassiker, dass das Rezept für diese wohlbekannte italienische Köstlichkeit am 17. Oktober 1982 laut dem Artikel des „Stern“ von der „Accademia Italiana della Cucina“ bei der Handelskammer von Bologna eingetragen wurde. Doch es gilt: „ragù alla bolognese“ nimmt man zur Herstellung von Lasagne al forno, oder man isst die Sauce zu Bandnudeln.

Außerhalb Italiens jedoch reicht so gut wie jeder Spaghetti zur Bolognese – etwas, das laut der Klarstellung in Italien niemals der Fall ist. Auch unterscheidet sich „ragù alla bolognese“ in der Regel dadurch, dass es wie viele italienische Saucen einer Menge Ruhe beim Kochen bedarf – die Sauce wird mehrere Stunden zubereitet, bis sämtliche Aromen sie durchziehen und eine zarte Sämigkeit sich einstellt, während die klassische international bekannte „Bolognese“ vergleichsweise schnell zu kochen ist.

Fest steht auch:

Wie fast alle italienischen Saucen kennt so gut wie jede Mutter oder Großmutter ein spezielles Rezept oder eine leichte Abwandlung, je nach Familiengeheimnis. Oder wie der „Stern“ schreibt, dürfte die Antwort von Italiener auf die Frage nach der korrekten Zubereitung und Perfektion von „ragù alla bolognese“ wohl lauten: „Come lo fa la mamma“ („Wie es die Mama macht“). Falls euch jetzt der Mund wässrig ist nach einer leckeren Bolognese (mit welchen Nudeln auch immer), findet ihr hier unser Rezept dazu.

Oder ihr versucht es mit der Variante von Kochprofi Nelson Müller, die ihr im Anschluss im Video findet. So oder so gilt: Guten Appetit.

