Rückrufaktion bei Aldi, Lidl und Co.

Große Rückrufaktion bei Aldi, Lidl und Co.: Bei diesen Artikeln besteht Salmonellen-Gefahr – Derzeit findet unter anderem beim Aldi, Lidl und Penny ein großer Rückruf zahlreicher Gewürzmischungen statt. Wie der Gewürzhersteller Raimund Hoffmann GmbH kürzlich mitteilte, besteht bei etwa 30 Gewürzmischungen der Verdacht auf eine Verunreinigung mit Salmonellen.

Salmonellen können zu Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen und Fieber führen. Im Falle von Kleinkindern, Schwangeren, immungeschwächten und älteren Menschen können diese Symptome zudem verstärkt auftreten.

Klingen diese nicht nach wenigen Tagen ab, sollten Betroffene unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Nachgewiesen werden konnten die Bakterien im Basilikum, welches in vielen Produkten Verwendung findet. Mitunter nur in sehr kleinen Mengen, dennoch werden sicherheitshalber sämtliche Gewürzmischungen, in denen Basilikum enthalten ist, zurückgerufen.

Verkauft wurden diese nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Belgien, Portugal und Italien.

Kunden können die betroffenen Produkte, welche der angehängten Liste zu entnehmen sind, in die entsprechenden Filialen zurückbringen, und erhalten dann auch ohne die Vorlage eines Kassenbons ihr Geld zurück.

Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen:

Norma

Villa Gusto Keramikmühle Katalanische Kräutermischung; Chargennummer: 125519, 126149, 126131; MHD: 06/2023

Villa Gusto Keramikmühle mediterranes Gewürzsalz; Chargennummer: 125518, 126130, 126126, 126229; MHD: 05/2023, 06/2023, 08/2023

OASE der Gewürze Italienische Kräuter in der Dose; Chargennummer: 125711, 126051, 126255; MHD: 07/2023, 08/2023

OASE der Gewürze Kräuter de Provence in der Dose; Chargennummer: 125708, 126050, 126254; MHD: 07/2023, 08/2023

FIONA Italienische Kräuter in der Dose; Chargennummer: 124128, 125163, 126063; MHD: 04/2023, 05/2023, 07/2023

FIONA Kräuter de Provence in der Dose; Chargennummer: 124127, 125162, 126060; MHD: 05/2023, 07/2023

OASE der Gewürze Beutel Brathähnchen; Chargennumer: 124393,124910,125265, 125596, 126699, 126438; MHD: 06/2023, 12/2023

OASE der Gewürze Beutel italienische Kräuter; Chargennummer: 124441, 124939, 125602; MHD: 06/2023, 12/2023

OASE der Gewürze Beutel katalanisches Gewürzsalz; Chargennummer: 123439, 125267; MHD: 06/2023

OASE der Gewürze Beutel Kräuter de Provence; Chargennummer: 125001, 125605, 126443; 06/2023, 12/2023

OASE der Gewürze Beutel Pizzakräuter; Chargennummer: 125647, 123452; MHD: 06/2023, 12/2023

OASE der Gewürze Beutel mediterranes Gewürzsalz, Chargennummer: 125643, 124662, 124323; 06/2023, 12/2023

OASE der Gewürze Beutel BASILIKUM; Chargenummer: 124508, 124946, 125595; MHD: 06/2023, 12/2023

FIRST CLASS Bayerische Kräuter in der TIN-Dose; Chargennummer: 126338; MHD: 03/2024

Rewe/Penny

Grillparty Steak Sherrif; Chargennummer: 124533; MHD: 11/2023

Aromico Pizza; Chargennummer: 125568; MHD: 01/2024

Aromico Bolognese; Chargennummer: 125568; MHD: 01/2024

Lidl

Kania Gewürzzubereitung Italienische Art, 50g; Chargennummer: 123715, 124445, 124746, 125213; MHD: 08/2023, 11/2023

Kania Würzmischung "Perfekt Für Bolognese", 75g; Chargennummer: 124920, 125472, 125656, 126355, 126688; MHD: 12/2023, 02/2024

Kania Gewürzsalz "Perfekt für" Gyros; Chargennummer: 124921, 125473, 125657, 126356, 126689; MHD: 12/2023, 02/2024

Globus

Fiona Italienische Gewürzmischung 15g; Chargennummer: 125799, 126677; MHD: 07/2023, 09/2023

Fiona Basilikum 12g; Chargennummer: 126224; MHD: 09/2023

Aldi

Le Gusto Steakpfeffer; Chargennummer: 124605, 124598, 124847; MHD: 11/2023, 06/2024

Reimo

4-fach Salatkräuter; Chargennummer: 124843, 125349, 126568; MHD: 05/2023, 06/2023, 07/2023

4-fach Grill Gewürzsalz; Chargennummer: 125731; MHD: 05/2023

Relags/Moreva

4-fach Salatkräuter; Chargennummer: 126076, 125349, 126144; MHD: 03/2023, 05/2023, 06/2023

Xenos

Streuer Bruschetta Gewürz; Chargennummer: 125683, 126204; MHD: 02/2023, 03/2023

