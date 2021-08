Goldene Sonderedition: Wodka Gorbatschow feiert 100. Geburtstag – Schafft man es auf einem umkämpften Markt, satte 100 Jahre mit einer Marke vertreten zu sein, ist das ein Meilenstein, den es zu feiern gilt. Sieht man bei Wodka Gorbatschow jedenfalls so – und bringt pünktlich zum 100-jährigen Markenjubiläum eine limitierte Jubiläumsausgabe in die Geschäfte. Die Limited Edition kommt nicht nur im goldenen Look daher – sie wird auch mit einem eigenen Song geehrt.

Der stammt von keinem geringeren als dem bekannten Deutsch-Rapper Eko „Freezy“ Fresh – das Musikvideo zum Jubiläum von Wodka Gorbatschow findet ihr im Anschluss an diese Meldung. So viel lässt sich sagen, ohne auch nur einen Schluck aus der Jubiläumspulle genommen zu haben: Die Limited Edition zieht mit ihrer goldenen Aufmachung schon mal die Blicke auf sich.

Erneute Kooperation

Es ist zudem bereits das zweite Mal, dass Eko Fresh und Wodka Gorbatschow – nach eigenen Angaben die beliebteste Wodka-Marke der Deutschen – zusammenarbeiten. Schon im letzten Jahr tat man sich mit dem Rapper zusammen, um eine andere Sonderedition zu gestalten. Bereits im Juni 2021 hat der „König von Deutschland“ Wodka Gorbatschow gar mit seinem eigens komponierten Song „Halt mein Glas“ geehrt.

Ab Mitte November sollen die goldenen Flaschen von „Wodka Gorbatschow 100 Jahre“ in den Ladenregalen stehen – jede 0,7-Liter-Flasche wird zum UVP von 8,49 Euro zu haben sein. Auf der Rückseite jeder Flasche findet sich zudem ein QR-Code, der bei einem Scan sofort zu Ekos Musikvideo auf Wodka Gorbatschows eigenem YouTube-Kanal führt. Zudem soll die Flaschen auch eine Signatur des Rappers zieren.

Na denn: Prost und Glückwunsch!