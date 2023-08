So verändert ein Ei am Tag deinen Körper

Gesundheit: So verändert ein Ei am Tag deinen Körper – Eier gelten als nahrhaftes und gesundes Lebensmittel. Eine aktuelle US-amerikanische Studie hat hervorgehoben, dass Eier nicht so viel schädliches Cholesterin enthalten, wie früher angenommen. Tatsächlich enthalten Eier viele Omega-3-Säuren und Phosphatide, die ihre negativen Aspekte ausgleichen. Daher ist es nicht schädlich, täglich ein gekochtes Ei zu essen, wobei das Kochen gegenüber dem Anbraten im fettigen Öl als gesündere Zubereitungsmethode erachtet wird.

Eiweiß und andere Nährstoffe

Eier sind reich an notwendigem und gesundem Eiweiß, das dem Körper genügend Treibstoff für das körperliche Arbeiten bietet. Daher kann das Eiweiß aus dem Frühstücksei einen Energieschub für den restlichen Tag liefern und ist besonders wichtig für das Wachstum der Muskeln. Sportler und Personen, die muskulöser aussehen möchten, können daher von Eiern profitieren. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Eier zu stärkeren Nägeln sowie schönerer Haut und Haaren beitragen können.

Wirkung auf Stimmung und Wohlbefinden

Eier haben zudem positive Auswirkungen auf die Stimmung, da sie Trypthophan enthalten, das die Produktion des Glückshormons Serotonin fördert. Weiterhin enthalten Eier die Aminosäure Lysin, die dabei hilft, Angst und chronischen Stress besser zu bewältigen. Der Verzehr von gekochten Eiern kann somit auf lange Sicht schlechte Laune bekämpfen.

Die Darstellung der Vorteile von Eiern zeigt, dass sie nicht nur schmackhaft sind, sondern auch vielfältige und vor allem gesunde Eigenschaften haben. Eier sind somit ein wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und können den Körper in vielerlei Hinsicht positiv beeinflussen. Das folgende Video liefert weitere Informationen über die Vorteile von gekochten Eiern.

Quelle: Film.tv