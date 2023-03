Die am schlechtesten bewerteten Speisen der Welt

Gerichte & Spezialitäten: Die am schlechtesten bewerteten Speisen der Welt – Es gibt wohl kaum ein Thema, wo es durchweg zu krassen Meinungsverschiedenheiten kommt. Die Rede ist vom Essen, wo Geschmäcker oft grundverschieden sind. Was dem einen schmeckt, mundet dem anderen so überhaupt nicht. Ganz spannend ist hierbei die Food-Plattform „Taste Atlas“, auf der über 10.000 Speisen gelistet sind.

Dort können nämlich Nutzer weltweit Gerichte und Spezialitäten bewerten. So entsteht ein Ranking mit den populärsten Gerichten auf der Welt, aber eben auch Speisen, die bei den Nutzern durchfallen. „Travelbook“ hat sich die am schlechtesten bewerteten Speisen der Welt einmal angeschaut und die Top zehn zusammengefasst. Unter den zehn Gerichten, die vielen Menschen so überhaupt nicht schmecken, ist neben fermentiertem Hai oder gebratenen Vogelspinnen auch eine deutsche Spezialität.

Auf „Taste Atlas“ werden die Gerichte und kulinarischen „Köstlichkeiten“ von den Usern mit bis zu fünf Sternen bewertet. Alle Speisen, die nur auf rund zwei Sterne kommen, zählen somit zu den Flops. Da jedoch täglich immer neue Bewertungen von den Usern abgegeben werden, ändert sich das Ranking von Zeit zu Zeit immer mal wieder.

Nachfolgend nun aber die aktuelle Top 10 der Speisen-Flops der Welt, Stand Februar 2023:

Platz 10: Brotsuppe, Bayern, Deutschland

Platz 9: Scouse (ein deftiger Eintopf), Liverpool, Vereinigtes Königreich

Platz 8: Frittierte Pizza, Schottland

Platz 7: Tête de veau (Kalbskopf), Frankreich

Platz 6: Devilled Kidneys (Gericht mit Lamm-Nieren), England

Platz 5: Anis de Flavigny (Anis-Bonbons), Frankreich

Platz 4: Gebratene Vogelspinnen, Südostasien

Platz 3: Pizza Cake, Kanada

Platz 2: Indigirka Salat (Russischer Fischsalat), Russland

Platz 1: Hákarl (gepökeltes, fermentiertes Haifischfleisch), Island

Während die bayrische Brotsuppe es in die Top zehn der am schlechtesten bewerteten Speisen der Welt schaffte, wählten die User auf „Taste Atlas“ fünf weitere Speisen aus Deutschland in die Top 100:

Platz 23: Anisplätzchen

Platz 51: Bayerischer Wurstsalat

Platz 93: Westfälischer Pfefferpotthast

Platz 94: Zungenwurst

Platz 98: Leipziger Allerlei

Die komplette Liste von „Taste Atlas“ mit den 100 schlechtesten Speisen der Welt findet ihr HIER!

Quelle: travelbook.de