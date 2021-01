Fleischpuffer selber machen – Wem die klassische Frikadelle etwas zu langweilig ist, für den haben wir heute in unserer kleinen Männer-Küche mit den leckeren „Fleischpuffern“ eine äußerst leckere Alternative zu den klassischen Buletten parat, die dazu auch noch einfach und schnell zubereitet ist. Und wie das geht, verraten wir euch dank unseres Lieblingskoches vom YouTube-Kanal „Esslust“ jetzt:

Für die Fleischpuffer benötigt ihr folgende Zutaten:

500 g Fleisch (Hähnchen oder Schwein)

2–3 Zwiebeln

2 Eier

2 EL saure Sahne

4–5 EL Mehl

Pfeffer und Salz

Öl

Fleischpuffer selber machen – Rezept:

Schneidet das Fleisch zunächst in kleine Würfel und hackt dann die geschälten Zwiebeln. Gebt die Fleischwürfel und Zwiebeln dann gemeinsam mit der sauren Sahne in eine große Schüssel und würzt ordentlich mit Salz und Pfeffer.

Wer mag, kann nun je nach Geschmack noch weitere Gewürze hinzufügen. Unser Videokoch gibt zum Beispiel noch einen halben Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel hinzu. Auf jeden Fall aber dann noch die Eier und das Mehl dazugeben und alles gründlich miteinander vermengen.

Erhitzt nun drei bis vier Esslöffel Öl in einer Pfanne und gebt mehrere Portionen in Größe eines gut gehäuften Esslöffels von der Fleischmasse hinein. Bratet die Fleischpuffer dann bei etwas über mittlerer Temperatur unter regelmäßigem Wenden rundherum an, sodass am Ende jede Seite etwa 3 bis 4 Minuten Bratzeit abbekommen hat.

Nehmt die fertigen Fleischpuffer anschließend aus der Pfanne und legt sie auf ein Stück Küchenpapier, um das überschüssige Öl abtropfen zu lassen.

Wiederholt das Prozedere, bis ihr die gesamte Fleischmasse verarbeitet habt, und schon sind eure leckeren Fleischpuffer servierfertig, entweder als Fingerfood für nebenbei oder auch mit einer Beilage eurer Wahl.

Wir wünschen wir immer einen guten Appetit.