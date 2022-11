Faszinierende Einblicke im Video: Darum ist Lebensmittelwerbung sündhaft teuer – Sie umgibt uns täglich, ihre Ergebnisse arbeiten sich durch unseren Körper, fristen in unseren Häusern ihr Dasein, beeinflussen uns konstant. Die Rede ist weder von Atemluft noch von Strahlungen. Vielmehr geht es um Reklame: Wir sind ihr praktisch minütlich ausgesetzt, Psychotricks beeinflussen das Kaufverhalten und unsere Klicks, definieren, was man uns zeigt. Ein besonders faszinierender Teil: Werbung für Lebensmittel. Die soll besonders kostspielig sein. Doch warum eigentlich?

Ein Video des YouTube-Kanals des „Business Insiders“ gibt darüber beredt Auskunft. Es liefert faszinierende Einblicke in die Welt des sogenannten Food-Designs. Denn wer einmal Lebensmittelwerbung gesehen hat, ob nun für Produkte für daheim oder für verschiedene Schnellrestaurantketten oder Steakhäuser, kennt sie: Die absolut glorreichen Aufnahmen von Getränken, bei denen Tautropfen in der Wüste eines Verdurstenden gleich Kondenswasser über beschlagenes Glas rinnt.

Oder die prachtvollen Zeitlupen:

Ein absolut perfekter Cheeseburger, den niemand, nicht einmal ein Starkoch vom Schlage eines Mälzers, Rosins oder Ramsays so hinbekäme, fällt. Wir dürfen mit einem Mund voller Wasser bestaunen, wie er in all seine einzelnen Teile segmentiert in Superzeitlupe auf einer angerichteten Platte landet, noch einmal kurz den Fliehkräften unterliegt und die Teile ein Stückchen hochspringen, bevor sich das perfekte Resultat zusammenfügt.

Anderswo quillen herrlich sämige Nuss-Nougatcreme oder unsagbar gehaltvolle heiße Schokolade aus einem angebissenen oder angeschnittenen Stück Kuchen oder Donut, bis man gar nicht mehr weiß, wo man zuerst hineinbeißen will. Vermeintlich. Denn fast nie ist das Essen echt. Wer hat den Fake-Burger fallengelassen und lässt den Schokotraum aus Farbsirup quillen? Was kostet das Ganze? Wie sehen die Experten hinter der Reklame aus, die uns konstant nach Köstlichkeiten gieren lässt?

Das Video liefert die Antworten auf diese faszinierenden Fragen.